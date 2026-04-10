伊朗公布霍爾木茲海峽布雷圖向美施壓

伊朗通訊社周三發布一幅能源要道霍爾木茲海峽的布雷圖，其中有一個大圓圈標明為「危險區域」，相信是要向美國施壓。伊朗還公布了霍峽內的替代路線。

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這張被形容為令人不寒而慄的安全航路圖，由伊朗半官方通訊社發布，圖上有以波斯語標註的一個大圓圈，標明屬「危險區域」。圖表指出，船舶應沿着更北的路線航行，即靠近伊朗本土的拉臘克島附近海域航行。在美以伊早前激戰期間，確實有人觀察到一些船隻使用這條替代航線。

標明為「危險區域」

伊朗港口和海事組織也公布了安全航行路線圖，告知往來船隻遵守航運安全原則，避免觸雷。聲明說，由2月28日至本周三，波斯灣和霍爾木茲海峽水域戰事不斷，霍峽主要航道內可能存在各類反艦水雷。為確保海上航運安全，避免觸雷，往來船舶應按照伊朗公布的安全航路圖航行，直至另行通知。

英國《金融時報》周三報道，與伊朗政府關係密切的伊朗石油天然氣和石化產品出口商聯盟（OPEX）透露，在美伊兩周停火期間，伊朗將要求通過霍峽的油輪，以加密貨幣支付每桶1美元的通行費。報道說，此時伊朗正尋求於停火期間維持這一戰略要道的控制權，擬對所有過境油輪收費。



《金融時報》引述OPEX發言人侯賽尼說：「伊朗必須監控所有進出海峽的船舶，以確保這兩周不被用來運送武器。」 侯賽尼表示，所有通過的油輪必須先透過電子郵件通報貨物狀況，接下來伊朗才會通知應支付的加密貨幣通行費。他補充說：「收到郵件並完成船舶評估後，船隻僅有幾秒鐘時間用比特幣完成繳費，如此一來相關交易不易因制裁遭追蹤或凍結。」

美媒稱，兩艘滿載原油的中國油輪正停泊在霍爾木茲海峽外等待通過。船舶追蹤數據顯示，兩船隸屬於中遠海運的「珍珠湖號」油輪和隸屬於一間小型公司的油輪。《華爾街日報》報道，在等待通過霍峽的船隻中，有超過425艘油輪及近20艘裝載液化天然氣的船隻。