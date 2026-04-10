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《越獄風雲》現實版！14囚挖地洞逃脫　部分人氣定神閒逛街

即時國際
更新時間：08:56 2026-04-10 HKT
發佈時間：08:56 2026-04-10 HKT

巴西帕拉州（Pará）發生轟動全國的集體越獄案。聖伊莎貝爾監獄（Santa Izabel）共14名囚犯於周一（6日）凌晨，利用地洞隧道成功逃出監獄。這起事件猶如美劇《越獄風雲》（Prison Break）真實上演，部分囚犯逃脫後更在街上從容漫步，令當地居民人心惶惶。

耗時挖穿圍牆地底　監視器拍下囚犯從容走避

據巴西媒體《Portal Tucuma》報道，這批囚犯在牢房內精心策劃，耗費多日向下挖掘隧道，最終鑽過監獄圍牆下方的地底成功逃脫。監獄外的監視器畫面更捕捉到離奇一幕：部分囚犯逃出生天後，完全沒有逃犯應有的驚慌神色，反而像普通路人般結伴行走在附近街區，態度極其從容，令安全部門大感震驚。

10人仍在大逃亡　爆出外部支援網絡

巴西國家監獄管理局證實，參與越獄的14人中，目前僅4人被重新抓獲並移送警局偵訊，仍有10名危險份子在逃。

調查亦有驚人進展，警方隨後拘捕一名曾於該監獄服刑的男子，懷疑他為這場越獄行動提供外部後勤支援，顯示這是一場內外勾結的組織性犯罪。目前憲兵部隊已投入大規模搜捕，務求將逃犯悉數緝拿歸案。

安全漏洞敲響警鐘　當局啟動專項調查

此次事件暴露了聖伊莎貝爾監獄管理體系的嚴重漏洞。監獄督察部門已啟動專項調查，除了釐清挖掘地洞為何未被察覺外，亦將堵塞現有的安全缺口。事件預料將引發巴西對監獄系統安全標準的整體檢討，以防同類離譜事件再次發生。

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