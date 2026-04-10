英國民居驚現逾250隻貴婦狗 震撼場面被質疑AI製圖 動協：真實慘劇

英國防止虐待動物協會（RSPCA）近日公開一宗極端囤積寵物案，於英格蘭諾丁漢一間住所內赫然發現逾250隻貴婦狗（Poodle）。由於現場擠迫程度及狗隻慘狀極其駭人，照片上傳至社交媒體後一度引發網民質疑是人工智能（AI）生成。協會隨後嚴正反駁，強調照片屬真實紀錄，反映了當地家庭過度繁殖導致失控的社會悲劇。

兩百犬擠殘舊客廳皮膚潰爛 火爐亦見狗蹤

根據RSPCA發布的照片，該單位的客廳殘舊不堪，空間極度狹小，卻擠滿了大大小小的貴婦狗。這些寵物犬大多毛髮嚴重打結、渾身沾滿污垢，不少更患有皮膚潰爛。最令人心寒的一幕是，有狗隻因無處容身，竟被迫縮在柴火爐內向外探頭，惡劣環境超乎常人想像。

英國防止虐待動物協會（RSPCA）近日公開一宗極端囤積寵物案，於英格蘭諾丁漢一間住所內赫然發現逾250隻貴婦狗（Poodle）。防止虐待動物協會（下同）

這些寵物犬大多毛髮嚴重打結、渾身沾滿污垢，不少更患有皮膚潰爛，令人心酸。

有狗隻因無處容身，竟被迫縮在柴火爐內向外探頭，惡劣環境超乎常人想像。

鄰居舉報後，協會人員到場清點，證實室內共有超過250隻狗。

狗隻繁殖速度遠超預期 情況徹底失控

鄰居舉報後，協會人員到場清點，證實室內共有超過250隻狗。狗主向調查人員表示，最初僅飼養混血貴婦犬，但因狗隻繁殖速度遠超預期，最終導致情況徹底失控。

照片被指AI生成 協會：現場所見比照片更震撼

事件曝光後，網上出現大量質疑聲音，認為照片中狗隻的數量與分布不合常理，懷疑是AI作品。RSPCA回應指，完全理解公眾對此感到震驚且難以置信，但重申所有相片絕無虛假。協會指出，近年涉及數十至上百隻動物的集養個案有上升趨勢，單是去年在英格蘭和威爾斯，便錄得約4,200宗同一地址發現逾10隻動物的舉報，較三年前激增七成。

體諒狗主心理脆弱 協會決定不予檢控

協會分析認為，這類個案多與飼主的心理健康問題、生活成本壓力或缺乏正確繁殖知識有關。儘管狗主可能出於好意，但當數量超出照顧能力時，便演變成虐待。考慮到涉事狗主處於「極度脆弱」的心理狀態，RSPCA決定不提出刑事檢控。

目前，協會已帶走其中87隻狗進行醫治及照顧，餘下狗隻則交由另一動物慈善機構接收。協會希望透過此案提醒大眾，過度繁殖會令事情陷入萬劫不復，飼主應在情況轉壞前盡早尋求協助。