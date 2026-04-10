伊朗局勢｜穆傑塔巴：霍峽管理進入新階段 據報「傳紙仔」首肯促成停火

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）周四（9日）發表聲明，強調不尋求戰爭但會追討戰爭賠償，並宣布霍爾木茲海峽管理進入「新階段」。與此同時，美媒報道，在美國總統特朗普發出最後通牒的危急關頭，穆傑塔巴透過極其隱秘的「傳紙條」方式拍板促成停火，讓這場一觸即發的「文明毀滅」戰事暫時煞車。而從上述內容顯示，穆傑塔巴似乎並非如早前報道般「傷重得無法參與決策」。

傳避暗殺秘密指揮 穆傑塔巴「紙條」定乾坤

據美媒《Axios》報道，在周二（8日）特朗普設定的談判限期屆滿前夕，德黑蘭幕後外交進入白熱化。由於憂慮以色列的暗殺威脅，穆傑塔巴並未露面，而是躲在密處透過「傳紙條」的傳統方式，秘密向談判代表下達指示。

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）周四（9日）發表聲明，強調不尋求戰爭但會追討戰爭賠償，並宣布霍爾木茲海峽管理進入「新階段」。路透社

據俄羅斯塔斯社報道，德黑蘭計劃每日僅容許不多於15艘船隻通過海峽，形同實施變相配額制。路透社

據悉，巴基斯坦在美、伊雙方之間扮演關鍵傳聲筒，中、埃、土等國亦在旁協助斡旋。穆傑塔巴最終在紙條上點頭首肯，被視為達成兩周停火協議的「決定性突破」。隨後特朗普致電以色列及巴基斯坦高層敲定細節，並在社交網站發文接受停火。據悉，當時美軍在特朗普發帖後僅15分鐘，便正式接獲停止軍事行動的命令。

據報革命衞隊在霍峽佈水雷 每日限行15船

雖然戰火暫緩，但伊朗對能源命脈的掌控卻明顯收緊。穆傑塔巴在父領袖哈梅內伊遇襲身亡40天紀念日的聲明中明確指出，伊朗將把霍爾木茲海峽的管理推進至「新階段」。據俄羅斯塔斯社報道，德黑蘭計劃每日僅容許不多於15艘船隻通過海峽，形同實施變相配額制。

此外，伊朗官方通訊社亦發布航道圖，暗示革命衛隊已在關鍵水域佈置水雷。穆傑塔巴向波斯灣南岸鄰國喊話，稱伊朗願意釋放善意，但前提是這些國家必須遠離「傲慢的霸權者」（意指美國），站在「正確的一邊」。

美伊雙方代表團率赴巴談判

隨著為期兩周的停火協議生效，後續和平談判預計於本周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡揭幕。美國副總統萬斯（JD Vance）將親自率團出席，與伊方代表就戰爭損害賠償、霍峽通行權及濃縮鈾去向等棘手問題展開交鋒。

儘管暫時停火，但穆傑塔巴在聲明中強調會將「抵抗陣線」視為統一整體考慮，意味著黎巴嫩真主黨及胡塞武裝的動向仍與大局綑綁。分析指出，由於美、伊雙方對最終和平協議的願景存在巨大鴻溝，這兩周的停火期若未能取得實質進展，波斯灣戰火有機會在窗口期結束後重燃。