Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜普京宣布東正教復活節停火32小時 傳特使赴美會談　

即時國際
更新時間：06:28 2026-04-10 HKT
發佈時間：06:28 2026-04-10 HKT

持續超過四年的俄烏戰事將出現短暫停火。克里姆林宮當地時間周四（9日）晚發表聲明，總統普京宣布在東正教復活節期間實施停火，並期望烏方跟隨。烏克蘭總統澤連斯基隨即表示同意，強調烏方已準備好採取對等行動。與此同時，有傳俄方高層代表已秘密赴美，就和平協議及經濟合作展開磋商。

復活節停火32小時　兩國首現節日默契

根據克宮聲明，俄方定於莫斯科時間4月11日（周六）下午4時起，至4月12日（周日）午夜24時止實施停火，為期約32小時。普京表示，此舉旨在讓廣大東正教信徒能平安參加宗教活動，並呼籲烏克蘭方面效仿。

里姆林宮當地時間周四（9日）晚發表聲明，總統普京宣布在東正教復活節期間實施停火，並期望烏方跟隨。美聯社
里姆林宮當地時間周四（9日）晚發表聲明，總統普京宣布在東正教復活節期間實施停火，並期望烏方跟隨。美聯社
烏克蘭總統澤連斯基表示同意暫時停火。路透社
烏克蘭總統澤連斯基表示同意暫時停火。路透社
持續超過四年的俄烏戰事將出現短暫停火。路透社
持續超過四年的俄烏戰事將出現短暫停火。路透社

澤連斯基隨後在社交平台發文回應，指烏克蘭此前已多次提議在復活節假期停火，並將落實對等安排。但他同時發出呼籲，希望俄羅斯在節日結束後不要立即恢復猛烈攻擊，以維持得來不易的冷靜。

傳俄總統代表密訪華府　美俄重啟經濟和平談判

除了戰場上的短暫停火，外交層面亦有重大進展。據外媒報道，俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）近日秘密訪問美國，並與美方高級官員會面。

消息指，雙方會談內容不僅涉及俄烏和平協議的具體框架，還罕見地討論了美俄之間的經濟合作。這是兩國關係自戰事爆發跌入冰點以來，罕見的高層接觸，引發外界猜測國際社會正加大斡旋力度，試圖在長期消耗戰中尋求政治解決方案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
17小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
17小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
影視圈
10小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
影視圈
9小時前
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
6小時前
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
02:22
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
海外置業
2026-04-09 06:00 HKT