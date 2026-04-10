愛潑斯坦案｜梅拉尼婭罕發聲明撇清關係：非透過他結識特朗普

美國「第一夫人」梅拉尼婭（Melania Trump）周四（9日）在白宮發表一份極其罕見的聲明，公開否認與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有任何往來或對其罪行知情。她直斥相關指控為「徹頭徹尾的謊言」與「惡意抹黑」，更出人意表地呼籲國會為愛潑斯坦案的受害者舉行公開聽證會。

駁斥與愛潑斯坦關係 稱電郵往來僅屬「客套」

梅拉尼婭在白宮宣讀聲明時表現強硬，指責抹黑者缺乏道德標準與尊重。她強調自己並非愛潑斯坦或其前女友馬克思韋爾（Ghislaine Maxwell）的朋友，僅是在紐約及佛羅里達州的社交圈子中有所重疊。

針對聯邦當局根據《愛潑斯坦檔案透明法》披露的一封2002年電子郵件——信中以「親愛的G！」開首，署名「愛你的梅拉尼婭（Love, Melania）」，並提及愛潑斯坦的雜誌文章——梅拉尼婭澄清這僅屬「客套的日常通信」。她亦特別澄清，並非透過愛潑斯坦結識特朗普，兩人是在1998年紐約的一場派對上相識。

主動要求國會召開聽證會 民主黨隨即響應

雖然特朗普政府一直試圖淡化愛潑斯坦案的爭議，尤其近期全身心投入伊朗戰事，但梅拉尼婭此次主動發聲，反將事件重新推向輿論焦點。她表示：「每一位女性若有遺願，都應有權在公眾面前訴說其遭遇。只有這樣，我們才能獲得真相。」

民主黨人對第一夫人的建議表示歡迎。眾議院監督委員會首席民主黨議員加西亞（Robert Garcia）隨即在社交平台發文，要求共和黨籍主席科默（James Comer）「立即」安排公開聽證會。

隨着當局釋出數百萬頁有關愛潑斯坦及馬克思韋爾的檔案，公眾壓力與日俱增。在流出的證物照片中，更包括一張特朗普、梅拉尼婭與愛潑斯坦、馬克思韋爾四人的同框合照。

目前尚不清楚為何第一夫人選擇在美伊局勢如此緊繃的時刻發聲。白宮官方X（前稱Twitter）賬戶轉發了該活動影片，但未作進一步評論。