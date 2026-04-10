伊朗局勢｜傳伊朗疑於霍峽佈雷 內塔尼亞胡允與黎巴嫩對話降溫

以色列空襲黎巴嫩造成逾250人死亡解發反彈，伊朗軍方據報已在霍爾木茲海峽佈下水雷，令剛啟動的停火協議面臨崩潰邊緣。面對如此形勢，以色列總理內塔尼亞胡周四（9日）發表聲明，宣布授權「盡快」與黎巴嫩展開直接談判，冀為局勢降溫。

華府或成談判地 以黎逾70年敵對狀態現轉機？

美聯社引述知情人士報道，是次直接談判預計下周於華盛頓美國國務院舉行。美方將由駐黎巴嫩大使 Michel Issa 代表，以方則派出駐美大使 Yechiel Leiter 參與。黎巴嫩方面則未有表態。

以色列總理內塔尼亞胡周四（9日）發表聲明，宣布授權「盡快」與黎巴嫩展開直接談判，冀為局勢降溫。路透社

儘管內塔尼亞胡釋出談判意願，但他同時強調，以軍將繼續以「力量、精準與決心」打擊真主黨。以方今日更證實，已擊斃真主黨領導人納伊姆·卡西姆（Naim Kassem）的助手阿里·優素福·哈希（Ali Yusuf Harshi）。

伊朗疑霍峽佈雷施壓 230艘油輪滯留海域

在停火協議生效之際，伊朗方面動作頻頻。伊朗官方通訊社今日發布圖表，暗示革命衛隊已在霍爾木茲海峽的關鍵航道佈置水雷，並標示為「危險區域」。受此威脅影響，全球約20%的石油及天然氣供應命脈依然處於癱瘓狀態。

阿聯酋國家石油公司負責人表示，目前約有230艘裝載原油的油輪在海域外滯留。伊朗副外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）向BBC表示，只有當美國停止「侵略」且以色列停止攻擊黎巴嫩，伊朗才會重開海峽。受局勢不明朗影響，布蘭特原油價格已飆升至每桶約98美元，較戰前大漲35%。

紐約一間智庫警告，由於以色列在周三對貝魯特發動開戰以來最慘烈空襲（釀逾300死），停火協議正處於「崩潰邊緣」。目前美、以、伊三方在核心議題上仍存在巨大分歧：

停火範圍： 特朗普與內塔尼亞胡堅持停火不包括黎巴嫩戰線；伊朗則強調攻擊真主黨等同違反協議。

濃縮鈾處置： 特朗普稱將移除伊朗的濃縮鈾庫存，但伊朗核能機構首長強調「保留濃縮權」是談判的底線。

武力戒備： 特朗普警告，在「真正的協議」徹底執行前，美軍艦隊將持續圍困伊朗。

這場由巴基斯坦斡旋的和平談判預計本周六在伊斯蘭堡正式展開，屆時美國副總統萬斯（JD Vance）將率團出席。