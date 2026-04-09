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巴西網紅為呃like自導自演綁架案被捕 老公慘成唯一真受害人

即時國際
更新時間：16:27 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:25 2026-04-09 HKT

巴西一名KOL（網紅）為求在社交媒體博取關注，竟自導自演一場驚天綁架案，更離譜的是，其丈夫亦被蒙在鼓裡，在過程中慘遭匪徒毆打，成為整場騙局中唯一的真正受害人。該名網紅近日終被警方以涉嫌勒索、妨礙司法公正等多項罪名拘捕。

扮可憐呃同情 警查近一年揭發

事發於去年4月，27歲的巴西網紅媽媽弗拉加（Monniky Fraga）在網上聲稱，她與丈夫盧卡斯（Lucas）在家門外遭三名持槍男子攔截，被強押上車擄至偏僻森林。她繪形繪聲地描述，匪徒不斷威脅要開槍，其丈夫更遭毆打，最終家人支付贖金後，夫婦二人才獲釋。

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弗拉加將這段「恐怖經歷」在網上大肆宣揚，成功騙取到大量網民同情及關注。然而，警方在接獲其丈夫報案後展開近一年的調查，卻發現案情極不單純。警方從通訊記錄中發現，弗拉加在案發前後，竟一直與其中一名「綁匪」保持聯繫，懷疑整個事件是她與人串謀的騙局。

丈夫信以為真慘遭毒打

警方指出，最令人咋舌的是，其丈夫盧卡斯由始至終都對妻子的計劃毫不知情。他不但深信自己與妻子命懸一線，更在過程中慘遭同黨暴力對待。

弗拉加因涉嫌勒索、報假案及浪費警力等罪名被捕。據悉，三名男同黨中，一人因另案已在獄中，一人在被捕前已被謀殺，尚有一人在逃。事件曝光後，網民紛紛炮轟弗拉加為「呃like」不擇手段，行為瘋狂。

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