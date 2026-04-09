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北韓證實試射集束彈頭彈道導彈及電磁武器

即時國際
更新時間：15:55 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:54 2026-04-09 HKT

在南韓軍方偵測到朝鮮半島有導彈活動後，平壤今日（9日）證實，其國防科研機關在本周一至周三（6日至8日）期間，密集進行了一系列重要武器系統試驗，當中包括可搭載多彈頭的戰術彈道導彈，以及電磁武器等，展示其多元化的打擊能力。

導彈威力超強 夷平大範圍目標

據北韓官媒《朝中社》報道，此次試驗由北韓國防科學院及導彈總局主導。其中，在戰術彈道導彈的試驗中，軍方利用「火星炮-11甲」型地對地導彈，成功驗證其搭載的集束彈頭，能以「超強力密度」將一個7公頃（約7個標準足球場大小）的目標區域夷為平地。

相關新聞：北韓疑向東部海域發射數枚彈道導彈 或今年以來第五次

試驗多款「戰略特殊資產」

除了彈道導彈，北韓亦測試了多款新型武器，包括：電磁武器系統、碳纖維彈、機動型近程防空導彈系統。

報道引述勞動黨中央軍委委員金正植稱，電磁武器和碳纖維彈是可在不同空間及軍事行動中結合使用的「戰略性特殊資產」，其重要性不言而喻。

平壤方面稱，這一系列試驗是為了不斷開發和更新武器系統而進行的定期活動。而在北韓證實消息前，韓國軍方已表示，偵測到北韓連續兩日疑似三度試射彈道導彈。

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