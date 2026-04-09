日本盼提高女兵比例 佔全體自衛官逾13%

日本防衛省決定在2035年度末之前，把女性自衛官佔全體自衛官的比例提升至13%以上，希望能與北約組織成員國的平均百分率看齊。

日媒引述防衛省指出，在2025年3月31日結束的2024年度末，女性自衛官共2萬零46人，佔全體自衛官的9.1%，跟10年前2014年度末的5.7%相比，增加了3.4個百分點；但跟其他先進國家相比，依舊處於低水準。在納入統計的北約26個成員國中，女兵平均佔比於2024年達13.9%。

據悉防衛省為達成上述目標，將公布正推動改善自衛官待遇與生活環境等措施。

整體自衛官面臨人手不足

事實上，目前整體自衛官也面臨人手不足。日本自衛隊2024年度末的編制人數為24萬7154人，但實際人數佔編制人數的89.1%，為1999年度以來，再跌破9成比率。防衛省揭示積極錄用女性的方針，也是希望更多人有志加入自衛隊。

自衛隊在1993年起開放女性隊員到戰鬥單位服役，之後陸續解除限制，開放女兵在護衛艦、戰機、潛水艇等服役。

去年7月，防衛省基於裝備安全提升，撤銷了針對女兵不能到陸上自衛隊化學部隊服役的限制。此前，自衛隊長年基於「母性保護」的觀點不開放女性到這個單位服役。