日本恐怖工業意外 鋼鐵廠500噸重物30米墜落砸穿地面  工人墮海3死1傷

日本神奈川縣川崎市發生嚴重工業意外。位於川崎區的一間大型鋼鐵廠，周二（7日）在進行大型起重機拆卸工程時，一件重達500噸的巨型配重物突然墜落，導致鷹架崩塌。事故造成3名工人傷重不治，另有一名工人墜海失蹤。日本當局周三（8日）出動巡邏艇及直升機，持續在事發海域展開搜救。

500噸配重物高處墜下 擊穿鋼板釀墜海慘劇

據《讀賣新聞》及當地警方報道，事發地點為JFE鋼鐵東日本工廠的京濱地區。昨日下午約4時15分，工人正拆卸一台用於裝卸鐵礦石的大型卸貨起重機。當拆除起重機頂部一個直徑6米、長9米、重達500噸的圓柱形混凝土配重物時，該重物因不明原因從離地約30米的高處墜落。

初步調查顯示，事發時有工人正在配重物上操作重型機械鑿除混凝土。配重物墜落後，巨大的衝擊力瞬間壓毀附近的鷹架，更疑似在鋼板底座上砸出一個大洞。由於事發地點鄰近海邊，工人懷疑隨着重物及碎片穿過洞口墜入海中。

3人送院不治 搜救行動今早重開

意外共導致4名男子送院，其中3人證實死亡，另一人仍在醫院接受治療，暫無生命危險。目前仍有一名男性工人下落不明。

今日上午7時起，神奈川縣警察與川崎海上保安廳重啟搜救工作，派出多艘巡邏艇及直升機在失蹤地點周邊海域盤旋搜尋。現場畫面顯示，倒塌的鷹架殘骸與重型機械散落一地，工作人員正透過鋼板上的大洞觀察海面情況。

警方展開刑事調查 釐清拆卸程序缺陷

神奈川縣警方已就事故展開全面調查，將重點釐清在拆卸高風險的大型配重物時，作業程序是否存在安全疏忽，以及起重機結構是否有疲勞或斷裂跡象。JFE鋼鐵廠方表示將全力配合當局調查，目前涉事區域的拆卸工程已全面停工。