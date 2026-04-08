玩手機上癮︱希臘明年起禁15歲下兒童用社交媒體 民調：約8成受訪者支持
更新時間：18:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-08 HKT
繼澳洲、斯洛文尼亞、英國、奧地利和西班牙等國家禁制幼童使用社交媒體後，希臘由明年開始，將禁止15歲以下兒童使用社交媒體。
路透社報道，希臘總理米佐塔基斯周三（8日）發表講話，由於青少年焦慮情緒加劇、睡眠問題日益嚴重，以及網絡平台具有成癮性，國家會從2027年1月1日起，禁止15歲以下兒童使用社媒。
兒童大腦無法得到休息
米佐塔基斯表明，長時間面對屏幕的兒童，大腦無法得到休息，並且受攀比風氣和網絡輿論影響，壓力與日俱增。
希臘政府已禁止學生在學校使用手機，還建立家長控制平台，限制青少年的屏幕使用時間。米佐塔基斯說：「我確信，我們不會是最後一個。我們的目標是推動歐盟也朝這個方向發展。」
今年2月的一項民意調查顯示，約80%的受訪者支持有關禁令。
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