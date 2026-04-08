阿提米絲2號｜Nikon D5成絕美太空照功臣 推出10年市價僅$7800︱多圖

3名美國太空人與1名加拿大太空人搭乘「阿提米絲2號」（Artemis II）升空，展開自1972年以來人類重返月球任務的首次載人飛行。「阿提米絲2號」近日回傳多張美絕的太空照片。拍攝「功臣」竟並非造價高昂的頂尖設備，而一部目前市價僅約1000美元（約7800港元）「老爺機」Nikon D5單鏡反光相機。

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《紐約郵報》披露，NASA早已棄用當年阿波羅登月計劃的哈蘇（Hasselblad），轉投Nikon D5嘅懷抱。經典數碼單反Nikon D5於2016年已上市，憑著太空攝影方面良好紀錄，以及極端陰暗環境下捕捉細節出色能力，成為太空任務中關鍵角色。

Nikon專業服務高級經理Mike Corrado透露，Nikon D5自2017年起用於太空攝影，表現相當成功。其「超強低光源拍攝能力」，感光度（ISO）最高可達320萬等功能，意味太空人可輕易捕捉月球表面的嘅陰影細節。

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據悉，阿提米絲2號為期10日的任務中，一共攜帶32部攝影機，除了15部安裝於太空船上，還有17部供太空人於艙內手持操作的攝影機，甚至他們會用自己的蘋果iPhone拍照。