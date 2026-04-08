北韓疑向東部海域發射數枚彈道導彈 或今年以來第五次

南韓聯合參謀本部表示，北韓於今日（8日）上午約8時50分，從元山一帶向朝鮮半島東部海域發射了數枚彈道導彈。這是繼昨日（7日）疑似試射失敗後，平壤方面連續第二天進行導彈發射。

韓聯社引述軍方消息指，該批導彈飛行距離約240公里。目前，韓美情報部門正就導彈的具體參數進行分析。

南韓軍方透露，北韓昨日曾從平壤一帶向東部海域發射一枚型號不詳的飛行物體，但該飛行物體在發射初期出現異常跡象後便告消失。軍方認為，該飛行物體可能亦是彈道導彈，鑑於前一次發射疑似失敗，北韓遂可能在今日再次進行試射。

南韓聯合參謀本部表示，韓軍已加強監控及警戒態勢，以應對朝方再次發射的可能，韓美雙方正就北韓導彈的相關情報保持密切溝通，並維持全面戒備。

值得注意的是，北韓今次連續兩日進行發射，正值勞動黨中央委員會副部長金與正於本月6日，就「無人機滲透事件」對韓國總統李在明的遺憾表態，作出相對溫和的回應之後。有觀點認為，北韓或意在透過武力示威，表明其對韓的敵對政策並未因個別事件而改變。

若昨日的發射最終被認定為彈道導彈，今日將是北韓今年以來第五次發射彈道導彈。

