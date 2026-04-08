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美貿易代表：特朗普5月會晤習近平力求維穩 不尋求與華大規模對抗

即時國際
更新時間：09:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：08:58 2026-04-08 HKT

美國貿易代表格里爾（Katherine Greer）於美國時間周二（4月7日）表示，當前美中經濟貿易關係維持穩定，總統特朗普（Donald Trump）將於下月與中國國家主席習近平會晤時，致力延續此一態勢。

格里爾在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場活動上稱，美方並不尋求與中國發生大規模對抗。他形容美中關係已進入一種「穩定狀態」，即美國能獲取中國的稀土資源，同時亦對中國商品維持較高關稅。他又指，每次與中方談判代表會晤，稀土及關鍵礦產均是討論議題，但美國亦正就相關供應與其他國家磋商。

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他透露，美中雙方正探討設立一個貿易委員會機制，供兩國元首考慮。該機制旨在界定在不觸及國家安全紅線的前提下，兩國可持續進行的貿易範圍。

特朗普總統早前已宣布，將於5月14日至15日訪問中國。是次會晤原定於3月底至4月初舉行，但因需集中處理對伊朗的軍事行動而推遲。

對於目前的美中關係，有分析認為穩定程度超出預期。彭博社引述研究機構的分析指，自去年10月釜山會晤後，中美關係出乎意料地平穩，但警告若兩國領導人長時間不對話，貿易戰重臨最黑暗時期的風險將會增大。

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