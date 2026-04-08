涉殺阿富汗平民　澳洲英雄被捕

澳洲戰功顯赫的在世英雄昨日遭到逮捕，將被控於阿富汗部署期間，涉及殺害手無寸鐵平民的5項戰爭罪謀殺指控。警方僅透露被逮捕的男子為47歲前國防軍成員；澳洲媒體則點名這名男子為羅伯茨-史密斯（Ben Roberts-Smith），他當日上午在悉尼機場被捕。

警方稱，落網男子將被控於2009至2012年期間在阿富汗謀殺5人。由於受害者遇害時並未參與敵對行動，檢方相信將指控，這些受害者是由被告親自射殺，或由其下屬聽命被告指示開槍身亡。被告將面臨5項「戰爭罪謀殺行為」控罪，每項罪名的最重均可處終身監禁。圖為羅伯茨-史密斯2011年在白金漢宮與英女皇會面。