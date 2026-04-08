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伊朗局勢｜警告任何向伊提供軍事武器國家 特朗普：入口美國商品將徵50%關稅

即時國際
更新時間：20:40 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:40 2026-04-08 HKT

美伊戰爭在最後限期屆滿前出現戲劇性轉機。美國總統特朗普於香港時間8日晚間拋出重磅警告，直言任何向伊朗提供軍事武器的國家，其所有輸往美國的商品將「一律課徵50%關稅」，且立即生效、沒有任何例外或豁免，強硬態度引發國際關注。

特朗普稍早在貼文中表示，美國將與伊朗密切合作，並稱當地已出現「具有成效的政權更迭」。他指出，未來將不允許伊朗進行鈾濃縮活動，美方也將協助清除先前遭攻擊後深埋地下的核相關殘留物，相關區域目前仍由衛星持續嚴密監控。

稱美伊兩國合作

特朗普於美東時間周二（7日）晚上大約6時（香港時間周三清晨6時），即打擊伊朗的最後期限前兩小時，正式宣布接受巴基斯坦方面的斡旋，同意與伊朗實施為期兩周的「雙向停火」。特朗普形容這是一項重大突破，並透露雙方已就長期和平協議達成「可行基礎」，令這場威脅全球經濟的軍事危機露出一絲曙光。

與此同時，伊朗發表聲明，指接受停火建議，4月10日（周五）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始與美國談判，爲期兩週。

特朗普聽取巴方建議暫緩轟炸　稱霍爾木茲海峽可即時重啟

特朗普在社群平台上發文指出，在與巴基斯坦總理謝里夫及陸軍元帥穆尼爾會談後，決定暫緩對伊朗部署破壞性軍事力量，而停火協議的核心前提是伊朗同意完全、立即且安全地開放霍爾木茲海峽。不過，此前提並未獲伊方表態同意。

特朗普表示：「我們已經達到甚至超越了所有軍事目標。伊朗提出了十點建議，我們認為這是一個可行的談判基礎。」他強調，美伊之間過去絕大部分的爭議點已達成共識，未來的兩周將用於敲定最終協議及生效细節。

伊朗最高領袖批准停火　以色列確認加入臨時協議

據《紐約時報》及 CNN 報道，這項停火方案已獲得伊朗新任最高領袖的正式批准。與此同時，一直對伊立場強硬的以色列亦已同意配合是次臨時停火。

消息公布後，金融市場反應正面，美國納斯達克綜合指數隨即收窄跌幅，市場普遍視停火為地緣政治風險降溫的訊號。

儘管目前只是臨時停火，但特朗普對達成長期協議充滿信心。他表示，作為美國總統及代表中東各國，對於能解決這一長期難題感到「非常榮幸」。白宮官員透露，美方正與各方協商和平協議的最終方案。

伊朗邁赫爾通訊社8日凌晨援引伊朗最高國家安全委員會秘書處聲明報道，與美國的談判將於4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始，爲期兩週。

 

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