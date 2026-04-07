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伊朗局勢｜穆傑塔巴被指昏迷在庫姆治療 外交備忘錄：完全無法決策

即時國際
更新時間：22:27 2026-04-07 HKT
發佈時間：22:27 2026-04-07 HKT

伊朗原最高領袖哈梅內伊在今年2月28日的以以空襲中喪生，其後由他的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，但他自繼任以來從未公開露面，外界甚至質疑其生死。一份根據美以情報彙整的外交備忘錄如今揭露，穆傑塔巴實際上處於無意識狀態，完全無法參與政權決策，目前正在伊朗聖城庫姆（Qom）接受重症治療。

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英國《泰晤士報》取得一份已跟波斯灣盟國共享的備忘錄，內容明確指出：「穆傑塔巴正在庫姆接受治療，病情嚴重，無法介入任何政權決策。」庫姆位於德黑蘭以南約140公里，是伊斯蘭什葉派的精神重鎮與宗教之都。

穆傑塔巴在其父哈梅內伊（Ali Khamenei）身亡的同一次空襲中受傷，他的父親、母親、妻子哈達德-阿德爾（Zahra Haddad-Adel）及一個兒子都在這宗空襲中罹難。

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穆傑塔巴於3月初獲選為最高領袖，但至今未曾公開現身，僅有官媒播出的2份聲明及月6日一段疑似AI生成他走入戰情室的影片流出。

哈梅內伊改葬庫姆或建家族陵墓

備忘錄還揭露，哈梅內伊的遺體也正準備送往庫姆下葬，且當局已着手規劃興建「可容納多座墓穴」的大型陵墓，暗示家屬將可能一同下葬，可能包括穆傑塔巴本人。

伊朗官方原稱哈梅內伊將葬於東北部家鄉馬什哈德（Mashhad），但國葬至今仍未舉行，官方以「預期將有空前人潮」為由解釋延遲，但此說法與什葉派傳統上盡速安葬的習俗相悖，引發外界質疑。4月8日正好是哈梅內伊2月28日逝世後的第40天，按什葉派習俗代表哀悼期結束。

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面對外界質疑，伊朗官員堅稱穆傑塔巴仍「掌管國政」，但反對派人士聲稱他仍在昏迷，甚至傳出骨折或毀容等消息。美國總統特朗普表示正與伊朗其他官員談判，明確指出並非與最高領袖交涉，引發各方關注伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是否正暗中掌控國家大局。

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