伊朗局勢｜美軍襲擊哈爾克島軍事目標 特朗普稱「今晚將有整個文明滅亡」

美國和以色列周二狂轟伊朗的基礎設施，消息稱美軍襲擊了伊朗哈爾克島上的軍事目標，另伊朗官員周二報告，至少2座橋樑、鐵路基礎設施和一條主要公路遭到破壞。



美國總統特朗普在其自家社交平台Truth Social發文，揚言「一個文明將在今晚徹底消亡，永不復生」。

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美國傳出試圖奪取哈爾克島，該島是伊朗90%石油出口的樞紐。路透社

據伊朗邁赫爾通訊社7日報道，美國和以色列對伊朗哈爾克島發動數次襲擊，島上響起了爆炸聲。

伊朗國家媒體引述地區官員稱，聖城庫姆附近的一座橋樑和中部城市卡尚的一座鐵路橋樑遭到攻擊。卡尚地區高級安全官員阿克巴爾·薩利希表示，襲擊造成2死3傷。

2026年4月7日，德黑蘭霍拉薩尼哈猶太教堂 被炸掉一半，挖土機正在清理現場。 美聯社

2026年4月7日，德黑蘭霍拉薩尼哈猶太教堂 被炸掉一半，女子傷心倒地獲安慰。 美聯社

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另IR​​NA引述官員稱，一條連接北部主要城市大不里士和德黑蘭（途經贊詹）的伊朗北部主要公路，在距離大不里士約90公里（55英里）處遭到襲擊後關閉。伊朗革命衛隊的一個Telegram頻道稱，襲擊擊中了一座立體交叉橋。

卡拉季部分地區停電

米贊通訊社也通報了德黑蘭郊外卡拉季的鐵路遭到攻擊。根據伊朗學生通訊社（ISNA）通報，德黑蘭郊外的卡拉季和法爾迪斯部分地區停電，因為空襲導致輸電線路和一座變電站癱瘓。

隨着伊朗傳出受損消息，以色列軍方表示，他們已經完成了一輪針對「基礎設施」的大規模空襲，但沒有提供具體目標的細節。

「徹底毀滅」伊朗文明

美國總統特朗普在其自家社交平台Truth Social發文，揚言「一個文明將在今晚徹底消亡，永不復生」。

他寫道：「我不願看到這樣的悲劇發生，但它或許難以避免。」他指徹底的政權更迭可能帶來革命性的奇蹟，「今晚，我們將見證世界漫長而複雜的歷史中最重要的一刻。長達47年的勒索、腐敗和死亡，終將終結。願上帝保佑偉大的伊朗人民！」

美國總統特朗普周二威脅稱，除非德黑蘭同意達成結束戰爭的協議，否則將襲擊伊朗的基礎設施，並表示他「正在考慮炸毀一切並接管石油」。