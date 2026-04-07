沖繩島戰役｜本島山林挖出約50具人骨 估計是二戰士兵遺骸

日本二戰士兵遺骨搜索非營利組織「空援隊」近日在沖繩本島西原町山林開挖，發現約50具人骨，由於附近沒有平民生活物品，但是有大量日軍和美軍的手榴彈，因此估計這些都是二戰軍人遺骸。

空援隊是在查閱美軍作戰記錄後，確認該處發生過激烈的交戰，因此4月3日至6日集合約120名義工開掘，找到大量人骨。

其中有約10人的頭蓋骨，其中有7個完整頭骨就留在生鏽日本陸軍頭盔內。另外找到許多大腿骨，腿部骨頭等，約可拼湊出40至50人左右。

另外，他們共找到手榴彈、迫擊炮彈等約30發、還有4枚煙霧彈、88發輕武器彈藥等，已由自衛隊派人收回。

空援隊70歲專務理事倉田宇山表示，他們收集遺骸的工作已持續20多年，今次是首次在日本同一地點尋獲這麼多遺骨。除了日本本土，空援隊也有在海外例如菲律賓等地，對二戰士兵骨骸進行調查。

二戰美軍於1945年3月26日登陸沖繩縣慶良間諸島，4月1日登陸沖繩本島。這場戰役美日雙方死亡人數超過20萬人，沖繩縣居民死亡率約為25％，沖繩戰事最終在同年6月23日結束。