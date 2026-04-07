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白宮滾彩蛋｜梅拉尼婭支持對伊戰爭 稱「是為了伊朗兒童福祉」

即時國際
更新時間：15:38 2026-04-07 HKT
發佈時間：15:38 2026-04-07 HKT

美國白宮周一舉辦復活節滾彩蛋活動，期間一位記者問第一夫人梅拉尼婭「想對身處戰區的孩子們說些什麼」，她回答說，想對伊朗兒童傳達的信息是，「美以戰爭是為了他們的福祉」。

梅拉尼婭說：「這一切都是為了他們的未來，為了讓他們在未來的歲月裏能夠安全。」

當時總統特朗普就在附近，特朗普補充說：「我們就是為他們而戰。我們是為了那些身處戰區的孩子們而戰。我們正在盡一切可能保護他們的安全。」

「我們是為了他們的父母，他們的祖父母而戰。我們是為了他們而戰。」 「我們正在為他們的未來而戰。」「伊朗人民最不滿到處都是炸彈聲的時候，那也是炸彈停止的時候。」

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