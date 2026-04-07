烏克蘭收復前線480平方公里領土　俄軍正準備春季新攻勢

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（ Oleksandr Syrskyi）6日表示，從今年1月底以來，烏克蘭已重新控制了東南部、東部前線共480平方公里領土，更透露俄軍目前仍未放棄在春季發動攻勢的計畫，俄軍正在整編現有兵力和裝備。

路透社報道，瑟爾斯基6日視察前線後指出，烏克蘭已重新控制了東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州8個定居點、東南部扎波羅熱州4個定居點，但他強調，儘管烏克蘭取得了勝利，但俄軍仍在持續推進春季攻勢。

瑟爾斯基說，「俄軍並未放棄進一步進攻的計劃，正在重新集結現有兵力和裝備」、「儘管在人員和軍事裝備方面損失慘重，但侵略者仍企圖奪取更多烏克蘭領土，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克州建立一個緩衝區」。