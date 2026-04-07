Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烏克蘭收復前線480平方公里領土　俄軍正準備春季新攻勢

即時國際
更新時間：16:05 2026-04-07 HKT
發佈時間：16:05 2026-04-07 HKT

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（ Oleksandr Syrskyi）6日表示，從今年1月底以來，烏克蘭已重新控制了東南部、東部前線共480平方公里領土，更透露俄軍目前仍未放棄在春季發動攻勢的計畫，俄軍正在整編現有兵力和裝備。

路透社報道，瑟爾斯基6日視察前線後指出，烏克蘭已重新控制了東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州8個定居點、東南部扎波羅熱州4個定居點，但他強調，儘管烏克蘭取得了勝利，但俄軍仍在持續推進春季攻勢。

瑟爾斯基說，「俄軍並未放棄進一步進攻的計劃，正在重新集結現有兵力和裝備」、「儘管在人員和軍事裝備方面損失慘重，但侵略者仍企圖奪取更多烏克蘭領土，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克州建立一個緩衝區」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
01:22
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
7小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
7小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
9小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
2026-04-06 15:41 HKT
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求涉事營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求涉事營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
14分鐘前
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即時娛樂
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
影視圈
3小時前