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阿提米絲2號 | 近距離直擊月球背面 太空人亡妻命名隕石坑

即時國際
更新時間：13:58 2026-04-07 HKT
發佈時間：13:58 2026-04-07 HKT

阿提米絲2號（Artemis II）4名太空人周二完成了月球背面掠過任務，已展開返回地球的航程，預計耗時約4天。今次任務創下人類距離地球最遠的飛行紀錄，並罕見飛掠月球背面陰影區。這場約6小時的觀測行動，針對平時看不見的月球背面，重點是太空人親眼觀察流星撞擊月球黑暗、密布隕石坑的表面時產生的「撞擊閃光」。

阿提米絲2號打破距離地球最遠飛行紀錄後，太空人建議為2個隕石坑命名，其中一個以任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）已故妻子卡羅爾（Carroll）命名。期間4名太空人激動擁抱，畫面透過直播，展現在數百萬名收看這歷史性一刻的觀眾面前。

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阿提米絲2號｜打破人類距離地球最遠飛行紀錄 將進入月背並短暫失聯

 

距離月球表面最近約6550公里

約24名科學家聚集在休斯敦NASA約翰遜太空中心任務控制中心旁的會議室，即時記錄阿提米絲2號太空人目睹的月球奇觀。這些太空人搭乘約休旅車大小的「獵戶座」（Orion）太空船，在距離地球約40.2萬公里處繞月飛行。

這場約6小時飛掠行動距離月球表面最近約6550公里，發生在任務展開第6天，這是NASA自冷戰時期阿波羅（Apollo）任務以來，時隔逾半個世紀再度將太空人送到月球附近。

掠過月球背面 一度失聯40分鐘

太空船經過月球背面時，一度失聯約40分鐘，之後重新與任務控制中心取得聯繫。女太空人科赫（Christina Koch）說：「再次聽見來自地球的聲音真是太棒了。」

阿提米絲2號較早前打破1970年阿波羅13號（Apollo 13）任務創下的40萬171公里最遠距離紀錄。

加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）表示，這一刻的意義在於「挑戰這一代和下一代」，希望這項紀錄不會維持太久。

4名太空人又與總統特朗普通電話。

目睹日食及流星撞擊閃光

月球飛掠觀測期持續到大約美東時間周一晚上9時20分（香港時間周二上午9時20分）。太空人目睹日食及太陽隱沒在月球背後，並觀察流星撞擊月球黑暗、密布隕石坑的表面時產生的「撞擊閃光」。

阿提米絲2號打破距離地球最遠飛行紀錄後，太空人建議為2個隕石坑命名，一個以他們的太空船暱稱「誠信」（Integrity）命名；另一個則是「卡羅爾」（Carroll），紀念任務指揮官懷斯曼已故妻子卡羅爾，她在2020年因為癌症病逝。

為2隕石坑命名 現感人一幕

漢森感性地說：「這是月球上的一個亮點。我們希望可以稱呼卡羅爾。」

4名太空人彼此擁抱，休斯敦的任務中心也默哀片刻。

NASA表示，他們會正式將命名建議提交國際天文學聯合會。

獵戶座太空船現時將透過「自由返回軌道」（free-return trajectory）返回地球，預計耗時約4天。
 

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