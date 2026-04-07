伊朗局勢 | 公然威脅炸民用設施恐涉戰爭罪 特朗普：讓伊朗擁核武才是戰爭罪

美國總統特朗普周一（6日）在白宮舉行的記者會上揚言，如果伊朗未能在美東時間7日晚上8時（香港時間周三早上8時）前達成協議，以重新開放霍爾木茲海峽，他將發動一場歷時4小時的空襲，炸毀伊朗所有橋樑和發電站。法律專家指出，蓄意攻擊民用設施與平民目標，違反涵蓋於《日內瓦公約》、《海牙公約》、《紐倫堡原則》與《聯合國憲章》在內的國際法規範，並可能構成戰爭罪。但特朗普強調並不擔心，認為容許伊朗擁有核武才是戰爭罪。

聯國秘書長：違反國際法

聯合國秘書長古特雷斯的發言人迪雅里克對特朗普公然威脅空襲伊朗基礎設施的言論表示震驚，強調任何針對民用基礎設施的攻擊行為都違反國際法。迪雅里克指出，古特雷斯的立場一貫清晰明確，即各方在進行敵對行動時必須遵守應盡的義務，包括能源設施在內的民用基礎設施不得遭受攻擊；即使特定民用基礎設施在某種情況下被認定為軍事目標，但若預期此類攻擊可能造成無辜平民傷亡，這一原則依然適用。

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特朗普並不擔心違反戰爭法。新華社

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古特雷斯再次強調，除了和平解決國際爭端，沒有任何其他可行的替代方案，相關方該停止這場衝突了。

在回答此類空襲是否構成戰爭罪的提問時，迪雅里克表示，是否構成犯罪應由法院裁定，但無論如何，此類空襲都毫無疑問地構成對國際法的違反。

伊朗代表：戰爭性言論恐煽動恐怖主義

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼已致信古特雷斯，抗議特朗普的上述威脅言論，稱其可能構成對恐怖主義的直接煽動。

伊拉瓦尼在信中表示，蓄意襲擊平民及非軍事目標，包括破壞維持平民生存所必需的基礎設施，如發電廠、能源設施及其他關鍵民用設施，均構成戰爭罪。這是公然的國家恐怖主義行為，旨在製造恐慌、對平民造成嚴重傷害為目的。

他表示，即便「伊斯蘭國」（IS）這樣的恐怖組織，也會為發出如此露骨且駭人的言論感到羞恥。

特朗普不擔心構成戰爭罪

但特朗普淡化有關攻擊伊朗的發電設施將構成戰爭罪，表明並不擔心違反戰爭法，並指出：「你知道戰爭罪嗎？戰爭罪就是容許伊朗擁有核武。」

上周約100名法律學者聯名發表公開信，警告特朗普的行動與言論「令人嚴重關切可能違反國際人道法」，恐構成戰爭罪。他們質疑美國對伊朗動武缺乏正當防衛依據，也未經國會授權。