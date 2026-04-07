Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普：若周二晚不達成協議 四小時內可摧毀所有橋樑和發電廠

即時國際
更新時間：04:01 2026-04-07 HKT
發佈時間：04:01 2026-04-07 HKT

美國總統特朗普與國防部長赫格塞斯在白宮舉行記者會時表示，美國已擬定計劃，若伊朗在美東時間周二晚上8點前未同意全面重新開放霍爾木茲海峽，美軍可在四小時內摧毀伊朗的所有橋樑和發電廠。

協議須包括霍峽自由通行

特朗普稱：「我們已有計劃，依靠我們軍隊的力量，到明晚12點，每座伊朗橋樑和發電廠都將徹底摧毀——燃燒、爆炸、永遠無法再用，我是說徹底拆除。這一切如果我們想做，可以在四小時內完成。但我們並不希望那發生。」

特朗普此前已給伊朗設定截止期限，要求在周二晚前重新開放霍爾木茲海峽，否則將面臨「地獄般的打擊」，他重申最後期限不會延長。特朗普在記者會上重申，任何與伊朗達成的協議都必須包括霍爾木茲海峽的石油自由通行。

國防部長赫格塞斯表示，美軍今天將對伊朗進行自行動開始以來最大規模的打擊，並警告若伊朗不全面重新開放海峽，明天的攻擊可能更加猛烈。路透社
國防部長赫格塞斯表示，美軍今天將對伊朗進行自行動開始以來最大規模的打擊，並警告若伊朗不全面重新開放海峽，明天的攻擊可能更加猛烈。路透社
特朗普在記者會上重申，任何與伊朗達成的協議都必須包括霍爾木茲海峽的石油自由通行。路透社
特朗普在記者會上重申，任何與伊朗達成的協議都必須包括霍爾木茲海峽的石油自由通行。路透社

他批評伊朗此前提出的結束戰爭方案，包括區域衝突終止、霍爾木茲安全通行協議、重建及解除制裁等內容，稱其是「重要一步」，但「仍不夠好」。

若不重開海峽攻擊將更猛烈

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，隨著霍爾木茲海峽截止期限臨近，美軍今天將對伊朗進行自行動開始以來最大規模的打擊，並警告若伊朗不全面重新開放海峽，明天的攻擊可能更加猛烈。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
6小時前
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
生活百科
9小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
12小時前
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
影視圈
10小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
11小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
6小時前
星島申訴王｜客人轉錯7000元 小店反遭辱罵兼「假律師」恐嚇 店主堅持銀行處理：唔想捲入洗黑錢陷阱
提防騙子
13小時前
大欖涌行山失蹤｜七旬翁獲救一刻曝光 全身滿佈沙石 身旁遺保健品、燜燒杯
突發
7小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
16小時前
胡定欣忽然失控淚灑舞台 網民：發生咩事啊佢？ 獻唱一曲疑憶坎坷情路幸覓得真愛
胡定欣忽然失控淚灑舞台 網民：發生咩事啊佢？ 獻唱一曲疑憶坎坷情路幸覓得真愛
影視圈
10小時前