伊朗局勢｜特朗普：若周二晚不達成協議 四小時內可摧毀所有橋樑和發電廠

美國總統特朗普與國防部長赫格塞斯在白宮舉行記者會時表示，美國已擬定計劃，若伊朗在美東時間周二晚上8點前未同意全面重新開放霍爾木茲海峽，美軍可在四小時內摧毀伊朗的所有橋樑和發電廠。

協議須包括霍峽自由通行

特朗普稱：「我們已有計劃，依靠我們軍隊的力量，到明晚12點，每座伊朗橋樑和發電廠都將徹底摧毀——燃燒、爆炸、永遠無法再用，我是說徹底拆除。這一切如果我們想做，可以在四小時內完成。但我們並不希望那發生。」

特朗普此前已給伊朗設定截止期限，要求在周二晚前重新開放霍爾木茲海峽，否則將面臨「地獄般的打擊」，他重申最後期限不會延長。特朗普在記者會上重申，任何與伊朗達成的協議都必須包括霍爾木茲海峽的石油自由通行。

國防部長赫格塞斯表示，美軍今天將對伊朗進行自行動開始以來最大規模的打擊，並警告若伊朗不全面重新開放海峽，明天的攻擊可能更加猛烈。路透社

特朗普在記者會上重申，任何與伊朗達成的協議都必須包括霍爾木茲海峽的石油自由通行。路透社

他批評伊朗此前提出的結束戰爭方案，包括區域衝突終止、霍爾木茲安全通行協議、重建及解除制裁等內容，稱其是「重要一步」，但「仍不夠好」。

若不重開海峽攻擊將更猛烈

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，隨著霍爾木茲海峽截止期限臨近，美軍今天將對伊朗進行自行動開始以來最大規模的打擊，並警告若伊朗不全面重新開放海峽，明天的攻擊可能更加猛烈。