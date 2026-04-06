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AI照騙｜59歲女議員執相變易容 自認凍齡「似兒子女友」遭政黨開除

即時國際
更新時間：21:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-06 HKT

很多人拍照覺得不修過圖就不能見人，參與選舉更是要求專業照。近日荷蘭政壇爆出一宗因使用人工智能（AI）修圖引發的爭議。現年59歲的鹿特丹市議員賴希曼（Patricia Reichman），因過度使用AI技術美化競選宣傳照，導致照片像是變了另一個人，引發輿論質疑，最終其遭所屬政黨「宜居鹿特丹」開除。

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鹿特丹59歲女議員執相變易谷遭政黨開除。 X@XaldwinSealand
鹿特丹59歲女議員執相變易谷遭政黨開除。 X@XaldwinSealand

荷蘭媒體報道諷刺地指出，從宣傳照來看，賴希曼幾乎可被誤認為「全球最年輕的59歲女性之一」，甚至比許多標榜「凍齡」的美魔女們更誇張。

賴希曼使用生成式AI工具，對官方候選人照片「執相」，整體效果宛如年輕約30歲，幾乎無法辨識為同一人，引發社會廣泛討論與批評。

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面對外界質疑，賴希曼堅稱沒有造假。她說，只是因為社區報紙刊登的照片解析度過低，才用網上工具提升畫質，她在聲明中表示：「那確實是我的照片。我正在服用藥物所以現在看起來有點不一樣。」

「我正在服藥那確實是我」

她還說：「不過，我的確看起來比實際年齡年輕得多。我和兒子一起出門的時候，人們都以為我是他女朋友。我經常聽到別人說我看起來比實際年齡年輕很多。」

她所屬政黨「宜居鹿特丹」出面，承認照片明顯經過數碼加工。政黨要求她辭去公職，但遭到拒絕，最終黨方主動將其開除，以平息爭議。

 

 

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