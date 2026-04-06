CSI鑑證官作證：警局高層包庇殺人犯 一通電話安排「自己人」拆掂

2023年9月9日傍晚，美國南卡羅來納州霍里縣（Horry County）發生了一宗看似單純的「路怒」槍擊案。當地餐廳老闆波伊德（Weldon Boyd）與同伴威廉斯（Bradley Williams） ，擊斃了33歲的保險理算員斯派維（Scott Spivey）。



警方起初判定這是正當防衛，但資深鑑證官塔馬西（Shellneil Tamasi）的宣誓證詞，揭發一場警界高層與疑犯勾結、毀滅罪證的醜聞。民事法庭今年2月裁定所謂的自衛說法「不可信」，撤銷波伊德的刑事豁免權。

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拒叫法醫 遺體送扣押場

《華爾街日報》報道，案發後，擁有19年執法經驗的塔馬西抵達現場時，立刻察覺異樣。兩名槍手並未被隔離，反而坐在拖車上玩手機。更令她震驚的是，承辦探員瓊斯（Alan Jones）竟要求她將車內的一袋私人物品，直接交還給疑犯波伊德。這嚴重違反了證物盤存程序。

隨後的操作更加荒唐。警方高層以「擔心下雨」為由，拒絕叫救護車或驗屍官車輛，反而命令拖車將死者的卡車連同其遺體一起拖回扣押場。塔馬西直言：「這毫無道理，現場明明有帳篷。」

警員通水：鏡頭前扮受害

《華爾街日報》深入調查發現，波伊德在案發後第一時間撥通了其密友——警局副局長斯特里克蘭（Brandon Strickland）的電話。錄音顯示，斯特里克蘭安慰波伊德：「已經幫你處理好了，我叫了我的人（good old boy）過去。」

這場所謂的「自衛」充滿疑點。波伊德追逐死者長達9英里，過程中語氣憤怒而非恐懼。更離奇的是，一名到場警員向波伊德出示手寫紙條，上面寫着：「表現得像個受害者。攝影機（在拍）。」

疑兇波伊德（Weldon Boyd） 擋風玻璃留下大量彈孔，車上平板由其保管9星期才上繳，證據刪清光。Horry County Police Department

編造的毒品 消失的證據

在扣押場，塔馬西在探員瓊斯指引下，於死者車內一處隱密夾層發現26顆藍色藥丸。警方隨即對外聲稱死者可能因服用「類固醇」引發狂暴。然而，後來的毒理報告顯示死者體內毫無藥物反應，驗屍證實死於背部中彈。

更關鍵的證據——波伊德車上的平板電腦與手機，在警方默許下由其律師保管了9星期才上繳。檢方最終取得設備時，發現多段關鍵通話錄音已被刪除，平板電腦內的記憶卡也不翼而飛。

今年2月，民事法庭法官格里菲斯（Eugene C. Griffith Jr.）裁定波伊德所謂的自衛說法「不可信」，撤銷其刑事豁免權。塔馬西在法庭上被問及是否所有的關鍵證據都得到了妥善收集與保存時，她無奈地回答：「看來並非如此。」

目前，這宗涉及警界高層徇私、偽造現場及妨礙司法的案件已移交州大陪審團。塔馬西作為關鍵「吹哨人」，成為戳破這場「好兄弟」護航網。