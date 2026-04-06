阿提米絲2號｜將破阿波羅13 「航行最遠距離」紀錄 iPhone成太空人拍攝利器

3名美國太空人與1名加拿大太空人搭乘「阿提米絲2號」（Artemis II）升空，展開自1972年以來人類重返月球任務的首次載人飛行。儘管本次任務並未登陸月球，僅繞月飛行，但仍有望締造一項新紀錄——「人類最遠太空航行距離」，比1970年「阿波羅13號」的400,171公里多出約6400公里。

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據美聯社報道，阿提米絲2號目前已接近月球，隨後將進行約6小時的飛掠行程。太空人將有機會親眼觀測月球背面那些過去難以觀測的區域。此前，曾執行阿波羅任務的24名太空人中，並非人人都有機會直接目睹這些景象。

此外，在月球遮蔽太陽的時刻，太空人也將觀測到一次日全食，並可清楚看到閃耀的日冕結構。

太空人輪流用舷窗進行拍攝

阿提米絲2號目標不是登月，任務將沿着類似「8」字形的自由返回軌道飛行，預計其最遠距離將比阿波羅13號多出約6400公里，刷新歷史紀錄。

在觀測安排上，太空人將輪流使用舷窗進行拍攝與觀測，並分組進行任務記錄。飛船配備多台專業相機，每位成員也攜帶iPhone，用於即時、非正式的影像紀錄。

阿提米絲計畫飛行主管弗利林（Judd Frieling）表示：「這是一趟登月前的關鍵勘測任務，我們將對月球進行近距離觀察，繪製初步地圖，為未來更具規模的登月行動做準備。」所謂「規模化登月」，目標是在月球建立包含登陸器、探測車、無人機與居住艙的長期基地。

完成月球飛掠後，阿提米絲2號預計需約4天返回地球，並計畫於4月10日濺落在聖地牙哥外海太平洋海域，結束為期9天的任務。

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阿波羅13號 最成功的失敗

過去，人類最遠太空航行紀錄由1970年的「阿波羅13號」保持，當時指揮官洛弗爾（Jim Lovell）、太空人海斯（Fred Haise）與傑克・斯威格特（Jack Swigert）距離地球最遠達400,171公里。

阿波羅13號在前往月球途中，服務艙氧氣槽爆炸，任務必須中止。任務控制中心緊急調整飛行路線，採用繞月「U型軌道」，利用月球引力將太空船彈回地球，以最節省燃料的方式完成返航，這次驚險歷程使阿波羅13號被譽為NASA史上「最成功的失敗」。