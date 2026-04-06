南韓慶典｜小食檔血腸連包裝丟入湯裏煮 網民憂：塑膠微粒湯

南韓民眾投訴節慶攤販做法離譜！在釜山舉行的「蓮提古墳夢幻慶典」，有民眾發現小食檔竟將血腸連包裝袋直接拿去蒸、煮，引發熱議。

該慶典於本月3日至5日舉行，以國定歷史遺址蓮山洞古墳群為賣點。

網民發現南韓節慶小食檔將血腸連膠袋包裝放入湯。 Threads

網民發現南韓節慶小食檔將血腸連膠袋包裝放在蒸爐上。 Threads

涉事小食檔，蒸爐和湯裏都可以看到橙紅色包裝袋。 Threads

有南韓6日在社交平台Threads發帖，可見攤販在加熱傳統小吃血腸時，沒有拆掉包裝就直接放上蒸鍋、丟入魚餅湯裡，不少人看了瞠目結舌。

雖然整包放進熱水裏是產品本身允許的加熱方法之一，但若如其他食物一起熟，在加熱過程中可能會溶出環境激素或微塑膠，可能對人體造成危害。

有網民說：「就如夢幻慶典的名字一樣，確實夢幻」、「我們不在地區慶典買食物吃的理由」、「明目張膽地那樣管理食物，難道理是連做錯了都沒有意識到嗎」、「是融化塑膠、融化環境的聖浴」。

今年2月，南韓江原特別自治道太白市第33屆太白山冰雪節也發生類似事件，有攤販用熱湯泡膠樽米酒，市政府接獲舉報後迅速拆除攤位。