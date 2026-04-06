伊朗局勢 | 尼泊爾實行周末雙休 應對能源壓力

尼泊爾政府決定，將在政府機關及教育機構實行周六、周日雙休，並推動將汽油和柴油車輛改裝為電動車，以應對中東局勢動盪引發的能源供應壓力。

尼泊爾長期以來實行周六單休制度，當地政府周日（5日）在緊急召開的內閣會議上，改為周末雙休。

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尼泊爾政府決定，將在政府機關及教育機構實行周六、周日雙休。法新社

自3月以來，尼泊爾出現烹飪用液化氣短缺，汽油和柴油價格也已3度上調。路透社

尼泊爾承受能源供應壓力。路透社

教育、科學和技術部長兼政府發言人波卡雷爾（Sasmit Pokharel）當天公布內閣會議決定時表示，周末雙休安排即日起生效。

推動改裝為電動車

根據內閣會議決定，政府機關辦公時間將由原先工作日的早上10時至下午4時，調整為上午9時至下午5時。

波卡雷爾還表示，政府正研究制定相關法律措施，以推動將汽油和柴油車輛改裝為電動車。

尼泊爾能源長期依賴進口，易受國際市場波動影響。受中東局勢影響，尼泊爾近期石油產品供應承受壓力。

汽油、柴油價格3度上調

自3月以來，尼泊爾出現烹飪用液化氣短缺，汽油和柴油價格也已3度上調。

4月初，尼泊爾上調國內航空燃油價格，其價格由每升127尼泊爾盧比（約6.6港元）上調至251尼泊爾盧比（約13港元），接近翻倍。