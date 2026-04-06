伊朗局勢 | 日本擬出手斡旋 高市：正協調與美伊領袖會談

在中東戰火持斷的情況下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在國會表示，日本政府正在協調分別與伊朗、美國進行首腦會談事宜，表明「日本將盡一切努力，恢復和平」。

高市早苗表示，隨著美國總統特朗普給予伊朗的最後通牒即將逼近，關於美伊談判，高市認為「情況非常緊迫」。她將採取所有的因應措施，已指示首相秘書官進行應對。她強調，將利用能與當事國直接對話的管道，推動早日平息事態。

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高市早苗表示，日本正在探索包括最高層級會談在內的各種方式，與伊朗溝通。路透社

高市早苗表示，為促進中東和平，日本政府正在協調她分別與美國總統特朗普以及伊朗領袖會談。圖為她上月19日訪問白宮，與特朗普會面。路透社

將採取所有因應措施

特朗普要求伊朗開放霍爾木茲海峽的最後期限，為美東時間周二（7日）晚間8時（香港時間周三早上8時）。

在野黨立憲民主黨參議員小西洋之在參議院預算委員會上表示：「希望日本能善用自身擁有的外交資產，作為國家領導人全力行動，阻止這場衝突進一步擴大，請就此作出答覆。」

高市回應說：「我們與伊朗已多次進行交流，至於首腦之間的會談，目前也正在安排。」

強調盡一切努力 恢復和平

她強調日本正在探索包括最高層級會談在內的各種方式，與伊朗溝通。她強調，日本持續尋找中東局勢的出口，「日本將盡一切努力，恢復和平。」

關於與美國總統特朗普的會談，高市指出「尚未確定。但由於時差問題，只能以電話會談形式進行。」

日本一油輪成功通過霍爾木茲海峽

此外，高市在回答自民黨議員阿達雅志的質詢時，就呼籲國民節約能源或抑制需求一事表示：「事態有可能長期化，因此不排除任何可能性，將靈活應對。」 她談到原油替代供應來源，提到除了美國以外，還包括中亞、中南美、加拿大以及新加坡，認為這些地區具有增產能力。她強調：「正穩步向代替來源採購，已確保了日本整體所需的數量。」

日本受到霍爾木茲海峽封鎖影響，雖然海運公司商船三井共同持有的液化天然氣運輸船「Sohar LNG」，上周五（3日）傳出已成功通過海峽，成為中東戰事以來首艘完成通行的日本相關LNG船，但當天還有約45艘日本持有或營運的船隻滯留。

