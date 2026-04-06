深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱

美軍成功營救因F-15E戰機遭擊落而受困伊朗的一名機員，整個救援行動充滿戲劇性與高度風險，引發全球關注。在今次救援行動中，美軍共出動數十架飛機、200名特種部隊，深入伊朗西南部，過程驚險。總統特朗普在任務成功後向傳媒透露，美方起初一度擔心，該受困機員傳出的訊息，可能是伊朗設下的陷阱，意圖引誘美軍部隊上釣。除了特種部隊深入伊朗山區強行救援外，中央情報局（CIA）在幕後的定位與欺敵行動同樣扮演關鍵角色，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動。期間CIA讓伊朗誤以為美軍準備展開海上救援，但實際上這名機員最後是從山區撤離。

《紐約時報》披露，這名受困的武器系統官在山中躲藏超過1天，期間CIA動用其獨家擁有的設備定位他的位置，還刻意在伊朗境內放出假情報，試圖把伊朗追捕部隊從他藏身的區域引開，為救援行動爭取寶貴時間。

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誤導伊朗 干擾敵方抓捕

CIA前情報工作站站長霍夫曼（Dan Hoffman）在接受霍士新聞訪問時指出，在今次營救行動中，CIA試圖誤導伊朗，讓他們相信美國正在準備進行一次「海上救援行動」，但實際上這名機員是從山區被秘密撤出的。CIA當時負責追蹤機員位置，同時也在監控伊朗部隊的動向。

有消息人士指出，當CIA在截獲機員的求救訊號之後，起初還懷疑是伊朗設下的「陷阱」，上周六（4日）上午在確認無誤之後，將情報傳遞給國防部與白宮，而白宮馬上下令進行救援。消息人士稱：「8小時內我們的飛機就起飛了，不到12個小時，我們就抵達伊朗。」

這次營救行動於4日深夜及5日凌晨展開，出動數十架飛機以及數百名特戰人員，包括知名的美國海軍海豹部隊第6分隊（SEAL Team Six），他們曾在2011年參與狙殺拉登（Osama bin Laden），美國攻擊機則負責火力掩護。

受困機員負傷爬7000呎山脊

這名機員上周五（3日）在戰機被擊中後彈射受了傷，他在山區生存超過24小時，最終獲救。據報他的腳踝扭傷了，但沒敢停留，開始往高處爬，爬上一道7000英尺的山脊，擠進一道岩縫，然後啟動隨身的信標發出間歇訊號，刻意不長時間開啟，以免被敵方偵測到，然後等待。另一邊，美軍同步展開搜尋。

當特種作戰部隊逼近這名落單武器系統官藏身的山坡時，美軍戰機先對周邊地區發動空襲，並同步干擾電子訊號、轟炸主要道路，阻止伊朗部隊搶先抵達。

特朗普在戰情室全程關注行動

特朗普在白宮戰情室全程關注行動進展，並強調美方無人傷亡。

特朗普表示，約有200名特種作戰部隊士兵參與這次行動。特朗普表示，伊朗軍方是用肩射式飛彈擊落這架F-15E戰鬥機，他說：「他們只是運氣好而已。」

藏身岩縫發求救訊號 美一度以為陷阱

特朗普在確認救援成功後數小時接受Axios訪問時稱：「數以千計野蠻人在追捕他，連當地人也在找他。伊朗政府提供獎金，鼓勵人們抓到他就能領賞」。

他透露，這名機員躲在山中一個岩縫裡，美軍最終透過科技發現他的蹤跡。但在收到一段無線電訊息後，美國官員一度懷疑他可能已被伊朗俘虜，擔心伊朗正「發送假訊號」，企圖誘使美軍進入陷阱。

