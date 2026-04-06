伊朗局勢 | 特朗普暗示再推遲炸伊朗能源設施時間 穆傑塔巴：繼續封鎖霍爾木茲海峽

正當美國總統特朗普把摧毀伊朗能源設施行動所設的最後時限延至周二（7日），要脅伊朗開放霍爾木茲海峽之際，伊朗最高領袖辦公室周日（5日）在社交媒體上摘發最高領袖穆傑塔巴首次講話內容，強調伊朗人民希望繼續進行有效且令對方蒙羞的抵禦行為，重申必須繼續封鎖霍爾木茲海峽。

而伊朗國會議長卡利巴夫同日在社交媒體上發文，指特朗普的鹵莽舉動正將美國拖入地獄，每個家庭都深受其害，而整個中東地區也將因為特朗普執意聽從以色列總理內塔尼亞胡的命令而陷入戰火。

相關新聞：

伊朗局勢｜特朗普警告伊朗若不重開霍峽 周二將襲擊發電廠及橋樑

伊朗重申繼續封鎖霍爾木茲海峽。路透社

伊朗最高領袖辦公室發表最高領袖穆傑塔巴首次講話內容。路透社

特朗普暗示再推遲摧毀伊朗能源設施時間。路透社

美以空襲伊朗，炸毀德黑蘭一間大學一座建築物。新華社

伊朗國會議長：特朗普鹵莽舉動正將美國拖入地獄

卡利巴夫表示，特朗普無法從戰爭罪行中獲得任何好處。並稱唯一真正的解決辦法是尊重伊朗人民的權利，結束這場危險的遊戲。

較早前，特朗普在其社交平台Truth Social發文警告，如果伊朗不開放霍爾木茲海峽，將「活在地獄中」，而「美東時間4月7日晚上8時（香港時間周三早上8時），將是伊朗的發電廠日和大橋日」，暗示要猛烈轟炸伊朗的發電廠和大橋。

炸伊朗能源設施期限似延遲一天

特朗普在Truth Social平台上簡單地說：「星期二，東部時間晚上8點！」有媒體解讀認為，這是他再次推遲為摧毀伊朗能源設施行動所設的最後時限，往後延遲一天。

3月26日，特朗普宣布將對伊朗能源設施的摧毀行動推遲10天，期限延至美東時間4月6日晚上8時。這已是他第2次推遲這一時限。

威脅接管伊朗石油

此外，特朗普在接受《華爾街日報》訪問時稱，如果伊朗不盡快與美國達成協議，他將下令「炸毀一切」，並「接管石油」。

他說：「如果他們不配合，如果他們要繼續封鎖海峽，他們就會失去全境每一座發電廠和其他工廠。」

當被問到他認為戰爭何時會結束時，特朗普說：「你們很快就會知道。」

