俄羅斯稱3小時內擊落148架烏無人機 近50萬戶停電

俄羅斯軍方周一凌晨表示，防空部隊在三小時內擊落148架烏克蘭無人機。官員指，因空襲導致停電的近50萬戶家庭，正緊急恢復供電。

路透社報道，周日晚上俄羅斯邊境地區別爾哥羅德州，一架無人機造成一名民防志願者死亡；同時，無人機亦擊中黑海港口城市新羅西斯克的一棟住宅大樓。

俄羅斯國防部聲明指出，防空系統於周日晚上8時至11時期間，在全國中部及南部地區攔截了148架無人機。在新羅西斯克，無人機殘骸擊中一棟高層住宅樓，目前未有傷亡報告。

俄羅斯國防部聲明指，防空系統在全國中部及南部地區攔截了148架無人機。路透社

克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾的官員表示，該市當日遭到四輪無人機攻擊，在最新一輪襲擊中有7架無人機被擊落。

在俄方控制的烏克蘭東部頓涅茨克地區，當地官員表示，在烏克蘭針對能源設施發動攻擊後，頓涅茨克及馬基伊夫卡兩個主要城市的電力已恢復。官員指，接近50萬戶家庭一度停電，目前仍有部分地區持續搶修中。

此外，在俄方控制的扎波羅熱地區，當局亦正修復大規模停電情況。