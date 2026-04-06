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伊朗局勢｜黎巴嫩總統提出停火要求未獲以色列回應 總理：對衝突感極度疲憊

即時國際
更新時間：06:11 2026-04-06 HKT
發佈時間：06:11 2026-04-06 HKT

以色列與黎巴嫩衝突持續，總統奧恩（Joseph Aoun）指，正已向以色列提出停火要求，但未獲回應。總理薩拉姆（Nawaf Salam）稱，對反覆爆發的衝突感到極度疲憊。

防止黎巴嫩重演加沙情況

綜合路透社及以色列時報，奧恩在復活節電視講話中表示，為阻止以色列空襲及地面部隊在南部推進，黎巴嫩正尋求與以色列展開談判。他指出，以色列尚未回應黎方提出的停火要求，但強調停火是全面談判的前提。

奧恩稱，談判是結束以色列針對真主黨軍事行動的唯一途徑，否則黎巴嫩恐面臨全面破壞。他表示：「以色列或許希望像在加沙一樣在黎巴嫩南部行動，但我們的責任不是讓它重演加沙的情況。談判並不等於投降。加沙已被摧毀，超過7萬人喪生，之後才開始談判。我們別無選擇，只能透過談判阻止黎巴嫩的悲劇。」

他間接批評真主黨加劇國內分裂，將國家拖入戰爭，指任何破壞社會穩定的行為「等同幫助以色列」。對於一名拒絕離境的伊朗被驅逐大使，奧恩表示對方已不具官方身份。

超過一百萬人流離失所

黎巴嫩總理總薩拉姆表示，戰事持續一個多月仍未見結束跡象，已造成超過一百萬人流離失所，不少逃離以色列空襲的家庭坦言，對反覆爆發的衝突感到極度疲憊。

薩拉姆稱，戰事已造成超過一百萬人流離失所，不少逃離以色列空襲的家庭坦言，對反覆爆發的衝突感到極度疲憊。路透社
薩拉姆稱，戰事已造成超過一百萬人流離失所，不少逃離以色列空襲的家庭坦言，對反覆爆發的衝突感到極度疲憊。路透社

隨著以色列與真主黨衝突進入第二個月，以方更表明計劃在黎巴嫩南部設立「安全區」，並控制部分地區。薩拉姆指出，以色列的言論與軍事行動顯示其有意擴大對黎巴嫩領土的控制，甚至建立緩衝區，令局勢進一步惡化。「黎巴嫩已成為一場無法預測結果與終結時間的戰爭受害者。」

他並向仍堅守南部家園的民眾致意，強調政府會與他們同在。目前仍有數以萬計居民未撤離，包括約9,000名居於邊境地區的基督徒，表明即使戰事升級仍選擇留下。

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