伊朗局勢｜伊副總統狠批特朗普「停留石器時代」 斥以戰爭為由削民生開支

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗第一副總統阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台發文，批評美國總統特朗普（Donald Trump）以犧牲本國民生福祉為代價威脅他國，形容其「仍停留在石器時代」。

犧牲人民福祉威脅他國的人

阿雷夫指出，特朗普以戰爭為由，聲稱無法兼顧美國民眾的「幼兒照顧和醫療保障」，同時卻威脅摧毀伊朗的發電廠及橋樑。他表示：「一個以犧牲本國人民福祉來威脅他國的人，仍然停留在『石器時代』。」他強調，伊朗選擇另一條發展道路，即使在外部壓力下，仍會持續推動國家建設。

伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同日亦在社交媒體發文，批評特朗普的魯莽行為正將美國拖入「地獄」，令每個家庭都深受其害，並指整個中東地區將因特朗普執意聽從以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）而陷入戰火。

特朗普日前表示美國政府無法同時兼顧日托及醫療等社會服務，「我們正在打仗，沒法照顧日托服務」。路透社

據美聯社報道，特朗普本周曾表示軍事開支為優先事項，並指美國政府無法同時兼顧日托及醫療等社會服務，「我們正在打仗，沒法照顧日托服務」。

特朗普其後於社交平台再度向伊朗施壓，要求其開放霍爾木茲海峽，並威脅若不遵從，伊朗將「活在地獄中」。他更稱「4月7日將是伊朗的發電廠日和大橋日」，暗示可能對相關基礎設施發動猛烈攻擊。