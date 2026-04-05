Magawa︱5年清理雷區如20座足球場 柬埔寨為掃雷鼠建紀念石像

柬埔寨經過連年戰禍，遺留數十萬地雷，每年造成許多民眾傷亡。非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）5年間為柬國找出超過100枚地雷及其他爆炸物，累計清理的雷區達14.1萬平方米，大小如20個足球場。柬埔寨近日為牠樹立石雕像，以紀念「馬加瓦」的貢獻，是全球首座掃雷鼠雕像。

據英媒BBC報道，享年8歲的「馬加瓦」，2016年起在柬埔寨服役，牠靠靈敏嗅覺，找出地雷或爆炸物的化學成份，再通知排雷員清除。由於「馬加瓦」體型輕，不會引爆地雷，成為掃雷好幫手。

「馬加瓦」搜索一塊像網球場的區域，只需要約20分鐘，效率遠勝人類。在柬埔寨服役5年間，減少了許多傷亡，該國政府於是特意為這隻英雄鼠，樹立一個由當地石材雕造的紀念像，成為全世界第一座地雷偵測鼠雕像。

「馬加瓦」由比利時的慈善排雷組織 APOPO訓練。該組織訓練的其他掃雷鼠，目前仍在柬埔寨服役，協助清理雷場。