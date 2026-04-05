日愛知縣3外籍疑兇鐵通狂扑 伊朗漢遭「掟」醫院外傷重亡

美國與伊朗戰事成為國際關注焦點。日本愛知縣近日發生命案，一名41歲的伊朗籍男子，日前在一個高速公路休息站，疑因不明原因與三名外籍人士爆衝突，遭對方以鐵通等硬物打死。兇徒將伊朗男子擄上車，最後「棄屍」於醫院門口。

死者身份敏感惹警關注

由於死者身份敏感，加上行兇手法極為兇殘，案件已引起日本警方高度關注，正循謀殺方向全力緝兇。

事發於本月3日，該名伊朗男子被發現倒臥在愛知縣一間醫院的門外，當時已全無氣息，頭部及全身均有嚴重傷痕。醫護人員雖立即搶救，惜最終返魂乏術。

警方經追查後發現，死者在被送到醫院前約兩小時，曾於高速公路的一個休息區，與三名懷疑是外籍的男子發生激烈爭執。有目擊者指，三名兇徒手持鐵通等武器，對伊朗男子瘋狂施襲，下手極為狠毒。

閉路電視片段顯示，男子在被毒打至重傷後，被強行拖上一輛黑色私家車。該車輛其後便出現在醫院門外，兇徒疑似將奄奄一息的受害人推出車外後，便絕塵而去。

當局透露，法醫初步檢驗證實，死者頭部有致命創傷，身體亦有多處明顯外傷，死因與被毆打的情況吻合。由於死者的職業背景、人際關係，以及引發衝突的具體原因仍有待釐清，警方正全力追查涉案的黑色車輛及兇徒下落，以查明事件究竟是源於個人糾紛，抑或是隨機襲擊。