日本海上保安廳爆離奇命案 船員倒斃船倉彈藥庫

日本海上保安廳一艘隸屬隱岐海上保安署的巡邏船「さんべ號」上周五（3日）晚上發生離奇命案，一名40多歲的男隊員被發現倒臥在船內的彈藥庫中，身中槍傷，身旁更遺有一把公務用手槍。救援人員趕抵時，證實他已當場不治。當局正循自殺及他殺兩個方向展開調查，事件引發外界揣測。



事發於當晚大約7時30分，「さんべ號」正停靠在隱岐海上保安署前方的棧橋，一名正在值班的船員進行例行巡邏時，進入船內彈藥庫，赫然發現該名40多歲的同事倒在血泊中，隨即報案求助。據報，發現者在救護車抵達前，曾嘗試為傷者進行心肺復甦術（CPR），惜最終仍返魂乏術。



調查人員初步調查發現，案發現場為存放槍械的彈藥庫，死者腳邊有一支本應存放於庫內的備用手槍。據了解，事發時死者正值執勤時間，船上除他以外，尚有另外兩名職員。



此次在理應保安嚴密的船艦內部發生致命槍擊事件，當局已成立專案小組，強調不排除任何可能性，將全力查明事件真相。

