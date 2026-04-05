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伊朗局勢︱美軍第二名失蹤機師「激烈交戰」後獲救 特朗普：美國史上最大膽的搜救行動

即時國際
更新時間：13:26 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:26 2026-04-05 HKT

美軍一架F-15E戰機於周五（3日）在伊朗南部被擊落。美聯社較早前報道，其中一名機師已獲救。最新消息指，第二名已被救出。

相關新聞：伊朗局勢｜美軍首證實戰機遭伊軍擊落 大規模救援行動暫尋回一機師、一失聯

半島電視台報道，一位美國政府官員透露，在經過「激烈交火」後，被擊落的F-15E戰鬥機的第二名機組人員已被救出。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗炮火阻救援、懸紅$47萬活捉機師 美戰機遭擊落觸發驚心動魄拯救戰

據報道，失蹤的人員已被確認獲救，但尚未脫離危險。救援隊伍須要成功撤離伊朗轉移到安全地點。一位美國政府官員指出，救援行動仍在進行中。央視新聞報道，有消息稱全體人員已離開伊朗。不過美官方暫未提供有關營救行動的更多細節，五角大樓對此亦暫無回應。

據較早前報道，該架F-15E戰機是在視線不佳的深夜時分在伊朗上空遭擊落。美軍在墜機後數分鐘內便啟動搜救，派遣HH-60W救援直升機進入伊朗領土執行撤離任務，搜救過程極其驚險，行動中更一度遭到便攜式防空飛彈（MANPADS）鎖定攻擊，所幸最終成功避開，順利救回一名男性機組人員。

美國總統特朗普當地時間4日晚在社交媒體上發文說，美軍執行「美國歷史上最大膽的搜救行動之一」，第二名失蹤的美軍飛行員「已平安無事」。特朗普表示，「這名飛行員從未孤立無援，戰友們全天候監控他的位置，並為營救行動周密籌劃。」

特朗普表示，美國軍方出動了數十架飛機，將飛行員成功接回。這名飛行員受了傷，但情況完全沒有問題。

伊朗稱擊落一架美軍搜救飛機
當地時間5日，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關系部門說，美軍一架搜救失蹤飛行員的飛機在伊斯法罕省被擊落。

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