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伊朗局勢︱特朗普要求11.8萬億軍費創現代史紀錄 削教育環境撥款

即時國際
更新時間：09:49 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:49 2026-04-05 HKT

在伊朗戰爭推高支出的情況下，美國總統特朗普周五正式公布2027財年預算提案概要，提出高達1.5萬億美元（11.8萬億港元）的國防開支，創下美國現代史上最高紀錄，較2026財年激增42%。其中，1.1萬億美元（8.6萬億港元）撥給國防部，另有3500億美元用於彈藥採購、國防工業擴張等關鍵項目。該預算案要求削減非軍事支出，比如對教育部門及美國環境保護局的撥款。對此，民主黨人表明強烈反對。

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白宮管理和預算辦公室在官網發布2027財年（2026年10月至2027年9月）政府預算建議文件指：「該預算以2026年創紀錄的約1萬億美元國防總預算規模為基礎，並為2027年編列總計1.5萬億美元的預算資源，較2026年增加4450億美元，增幅42%。」

這份僅4頁的初步文件雖缺乏詳細財政預測，但已明確削減730億美元非國防支出，包括教育部、環保局、國務院等多個部門預算大幅縮水；還計劃削減對聯合國等國際組織的支出。據指環保局預算擬大削52%，國務院及國際項目削減30%，農業部和勞工部也分別削減19%和26%。

此外，白宮還點名削減所謂「宣揚激進性別與種族意識形態」的教育項目資金。美媒報道，若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅。不過總統預算提案屬於「願望清單」性質，並非強制命令，需經國會批准才能正式生效。

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屬願望清單待國會批准

為配合軍事擴張，預算案還包括多項新設計劃：撥款3000萬美元成立由副總統萬斯領導的「國家欺詐調查局」；投入100億美元在國家公園系統內設立「總統首都管理計劃」，用於華盛頓特區美化；另撥1.52億美元重建俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉斯島為高安全級別監獄。阿爾卡特拉斯島位於加州三藩市灣水域，因島上的監獄曾關押芝加哥黑幫分子阿爾·卡蓬等臭名昭著的重犯而得名「惡魔島」。這座監獄1934年投入使用，1963年關閉後作為博物館供遊客參觀。

五角大樓則計劃採購34艘艦艇，包括一艘以特朗普命名的新戰艦，並推進「金穹」導彈防禦系統和軍用人工智能（AI）開發，同時為軍人加薪5%至7%。

然而，該預算在國會前景不明，民主黨人強烈反對。參議院領袖舒默直言「絕不會讓它通過」，警告共和黨若支持此案將「隨特朗普一同墜崖」。民主黨重量級眾議員佩洛西也矢言阻擋該預算案。部分共和黨議員雖歡迎軍費增長，但對大規模削減民生支出和赤字風險存疑。

民主黨人強烈反對

有分析指，該預算刻意迴避對未來十年赤字的完整預測，而跨黨派機構估算，若實施該方案，未來十年國債將額外增加近7萬億美元。隨着10月新財年臨近，這場圍繞國家安全與財政責任的激烈政治攻防，恐將成為11月中期選舉前的關鍵戰場。

美以2月底聯手空襲伊朗，引發這場已持續近5周的戰爭。隨着能源價格飆升，原油運輸要道霍爾木茲海峽恢復暢通已成為各國政府的當務之急。美政府面臨日益升高的壓力，各方要求華府找方法迅速結束與伊朗的戰爭。特朗普則稱美國只需要再多一點時間，就能讓霍峽恢復通行。他在網上發文寫道：「只要再多一點時間，我們就能輕鬆讓霍峽重新開放、掌控石油並大賺一筆。」

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