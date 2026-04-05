伊朗局勢｜以軍司令承認低估真主黨實力 或最終需與伊朗達成某種協議

以色列國防軍（IDF）北部司令米洛少將承認，2024年地面行動後，以軍對真主黨軍事能力造成的損害評估過高。米洛在以色列12頻道新聞播放的錄音中表示，真主黨目前仍能對以色列北部社區發動攻擊，顯示以軍過去的評估與現實存在「差距」。

《以色列時報》報道，米洛周二會見北部基布茲米斯加夫阿姆居民時表示，對上月以色列國防軍炮擊誤殺60歲居民莫斯科維茨一事深表歉意，承擔責任，並強調「這不應該發生」。

以軍司令稱，真主黨目前仍能以色列對北部社區發動攻擊，顯示以軍過去的評估與現實存在「差距」。路透社

他指，雖然真主黨火箭仍未以「非常大量」發射，多數目標仍是以軍部隊，但在逾越節期間對以色列的密集火力襲擊顯示，真主黨仍持有數百個發射器及數萬枚火箭，超出以軍先前評估。

在另一段錄音中，米洛對美以聯合對伊朗的軍事行動能否推翻伊朗政權表示懷疑。他指出：「我認為這場戰爭不會以推翻伊朗政權收場；儘管局勢動盪，它仍然穩定，可能最終需要達成某種協議。」