美國拘捕兩名已故伊朗聖城旅將領蘇萊曼尼親屬 涉支持反美立場撤永居身份

美國當局拘捕兩名居於洛杉磯的伊朗已故軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）親屬，分別為其外甥女及外甥孫女。美國國務院表示，兩人因被撤銷合法永久居留身份而被捕。

魯比奧：不容許支持反美政權外國人留美

當局指，阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）及其女兒目前正由美國移民及海關執法局拘留，並正等待被遣返出境。相關決定由魯比奧（Marco Rubio）作出。

不過，蘇萊曼尼的女兒扎伊娜卜表示，美國國務院的相關說法屬謊言，強調在美被捕人士與其父親並無任何關係。她的另一名女兒娜爾傑斯亦指出，美方說法難以令人信服，稱蘇萊曼尼的兩名侄輩均為男性，且至今沒有任何親屬在美國居住，質疑有關指控的真確性。

魯比奧表示，美國不會容許支持反美恐怖政權的外國人留在境內。當局指控，阿夫沙爾曾公開支持針對美軍的攻擊，並在美國與以色列於戰事初期空襲中擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊後，讚揚其繼任者，同時曾形容美國為「大撒旦」。

路透社

社交媒體支持伊斯蘭革命衛隊

此外，美方亦指她在社交媒體表達對伊斯蘭革命衛隊的「堅定支持」，同時在洛杉磯過著奢華生活。除其本人及女兒外，其丈夫亦被禁止入境美國。

美國政府正加強審查被認為與敵對勢力立場一致人士的移民身份。魯比奧亦已撤銷拉里賈尼（Fatemeh Ardeshir-Larijani）及其丈夫的合法身份，兩人已離開美國並遭永久禁止入境。

蘇萊曼尼於2020年在伊拉克巴格達遭美軍無人機空襲身亡，終年62歲。他生前掌管聖城旅，被視為伊朗最具影響力的軍事人物之一。其死後，伊朗多名高層曾誓言報復。