大懵警留低整袋槍枝彈藥在倫敦市長家門外 5人調職受查

英國倫敦警方正在緊急調查負責保護市長簡世德（Sadiq Khan）的武裝警員如何將一袋槍枝遺留在他的家門外。倫敦警察廳周五晚間發表聲明稱，5名警員已被調離前線職務，將進行調查。

據《太陽報》報道，這批武器包括一把MP5半自動衝鋒槍、一把格洛克手槍、電擊槍和彈藥。武器裝在一個袋裏，由一對情侶發現並通知倫敦警察廳。

鷹架工人格里菲斯（Jordan Griffiths）告訴該報，他的女友在路邊發現了這個袋子，且在發現內容物後感到「震驚」。他說：「我簡直不敢相信自己的眼睛，並拍了一些照片作為我們發現的證據。」「我打電話給警察，告訴他們我的發現，幾分鐘內他們就趕來取回了槍枝。」

警方的專業標準局正在審查事件經過，並確認5名警員已被調離前線職務。聲明說：「我們正在緊急審查此事件的情況，並意識到它可能引起的擔憂。」「在現階段，據信該袋子是在公眾發現前不久被執勤警員放錯了地方。」

市長發言人表示，警方「現在必須採取一切措施，確保此類事件不再發生。」