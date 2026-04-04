Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大懵警留低整袋槍枝彈藥在倫敦市長家門外 5人調職受查

即時國際
更新時間：22:55 2026-04-04 HKT
發佈時間：22:55 2026-04-04 HKT

英國倫敦警方正在緊急調查負責保護市長簡世德（Sadiq Khan）的武裝警員如何將一袋槍枝遺留在他的家門外。倫敦警察廳周五晚間發表聲明稱，5名警員已被調離前線職務，將進行調查。

據《太陽報》報道，這批武器包括一把MP5半自動衝鋒槍、一把格洛克手槍、電擊槍和彈藥。武器裝在一個袋裏，由一對情侶發現並通知倫敦警察廳。

鷹架工人格里菲斯（Jordan Griffiths）告訴該報，他的女友在路邊發現了這個袋子，且在發現內容物後感到「震驚」。他說：「我簡直不敢相信自己的眼睛，並拍了一些照片作為我們發現的證據。」「我打電話給警察，告訴他們我的發現，幾分鐘內他們就趕來取回了槍枝。」

警方的專業標準局正在審查事件經過，並確認5名警員已被調離前線職務。聲明說：「我們正在緊急審查此事件的情況，並意識到它可能引起的擔憂。」「在現階段，據信該袋子是在公眾發現前不久被執勤警員放錯了地方。」

市長發言人表示，警方「現在必須採取一切措施，確保此類事件不再發生。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
18小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT