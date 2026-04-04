伊朗局勢｜特朗普向伊朗發出「最後通牒」 達成協議否則「地獄降臨」

美國總統特朗普周六向伊朗發出「最後通牒」，稱如果伊朗想要與美國達成協議，「時間不多了」。他要求48小時內開放霍爾木茲海峽，否則「地獄將降臨到他們頭上」。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文寫道：「還記得我曾給伊朗10天時間達成協議或開放霍爾木茲海峽嗎？」

「時間不多了——48小時後，地獄將降臨到他們頭上。榮耀歸於上帝！」

特朗普發布這則消息之際，周五在伊朗上空被擊落的F-15E戰機機組人員的搜救行動仍在進行中。但特朗普在貼文中沒有提及F-15E事件。