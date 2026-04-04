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笑騎騎放毒蛇｜18歲美少女棋手邀自拍留念 世界棋王笑著拍完轉身檢舉

即時國際
更新時間：21:57 2026-04-04 HKT
發佈時間：21:57 2026-04-04 HKT

近日在德國格倫克西洋棋公開賽上出現一段插曲，來自挪威的「世界棋王」卡爾森（Magnus Carlsen）與18歲哈薩克女棋手努爾曼（Alua Nurman）對戰，賽前大方答應跟對方自拍留念，拍完卻立即起身向裁判通報對方違規攜帶手機，導致裁判當場沒收手機。事件引發關注，國際棋賽對電子設備有嚴格的規範。卡爾森這場延續了連勝氣勢。

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綜合外媒報道，此事發生在德國卡爾斯魯厄舉行的格倫克西洋棋公開賽（Grenke Chess Festival）第2天賽程。努爾曼先到場就座，卡爾森入場後雙方依例握手打招呼。努爾曼想了一下，拿出手機詢問可否合照留念，卡爾森當場點頭答應，還對着鏡頭露出迷人笑容，讓對方快速拍下數張照片。

不過，氣氛旋即急轉直下。卡爾森在合影後轉身就站起來，去找裁判反映此事，指對手攜帶並使用手機，違反比了賽規定。裁判當場要求努爾曼交出手機並收走。比賽在數分鐘後照常開始。努爾曼隨後與卡爾森再次握手，神情轉為嚴肅，場面一度略顯尷尬。

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依據國際棋聯（FIDE）規定，選手在比賽期間不得攜帶或使用智能手機等電子設備，除非事先獲得裁判許可。如將手機帶入場館，必須完全關機並妥善置放在隨身袋內，且未經批准不得取出或接觸，以防作弊疑慮。

事實上，去年同一賽事也出現同一場景。當時法國特級大師巴克洛（Etienne Bacrot）也在賽前要求卡爾森自拍合照，卡爾森也是拍完就向裁判檢舉。此外，卡爾森當年也曾向裁判反映另一名對手佩戴手錶影響比賽，讓該名棋手取下手錶。

努爾曼賽後受訪時坦言，自己正是受到巴克洛啟發才提出自拍，「去年他也拍了自拍，我就想說為什麼我不能試試看？很感謝卡爾森願意配合。」不過她也因此付出手機被沒收的代價。

現年18歲的努爾曼是哈薩克備受矚目的女子棋手之一，卡爾森則是五屆世界冠軍，目前仍高居世界排名第一。他在本屆賽事持續展現強勢，已接連擊敗多名對手，包括努爾曼在內，延續去年的全勝氣勢。

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