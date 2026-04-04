俄烏戰爭｜俄羅斯國庫空虛 普京要寡頭富豪捐錢 開戰以來首次

俄烏戰爭邁入第5年，俄羅斯國庫日益空虛。據外媒報道，俄羅斯總統普京周四（2日）親自會見國內金融精英及富豪寡頭，罕有地直接要求捐款，以支撐國家戰時經濟。



據《紐約郵報》報道，普京會面時表示，儘管目前面臨極大經濟困境，「俄軍仍將持續戰鬥，直到奪取頓巴斯（Donbas）地區全境為止」。

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消息人士透露，這是自開戰以來，普京首次直接開口向企業大亨要錢。目前已有部分富豪表態響應，例如億萬富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）據傳已承諾捐出超過12億美元（約94億港元）。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後證實，會中有參與者「主動」提出撥款支持國家，普京對此「表示歡迎」。他進一步解釋，俄羅斯許多商界領袖認為，其事業成功與國家密不可分，因此視之為「責任與義務」。

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上調增值稅率 曾徵「暴利稅」

俄羅斯的財政赤字，正隨着戰事升級而持續擴大。數據顯示，俄國去年的國防預算大幅增長42%，但盧布匯率則持續走低。為了籌措軍費，克里姆林宮去年已將增值稅稅率上調2%至22%，預計未來3年內，將從中小企業身上榨取約74億美元（約580億港元）。

此外，俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）周四進一步表示，繼2023年對大型企業徵收10%的一次性「暴利稅」後，政府今年正考慮再次加稅。