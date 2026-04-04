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日本虐老｜49歲家暴男因「電視插錯線」發飆 膠袋勒死75歲母

即時國際
更新時間：17:47 2026-04-04 HKT
發佈時間：17:47 2026-04-04 HKT

日本神奈川縣川崎市驚傳逆子弒母案！一名49歲男子因不滿同居的75歲老母親「插錯電視線」導致電視無法收看，竟當場將老母親推倒在地，並用膠袋纏頸將其勒死。男子隨後自行報案，但老婦送院後宣告不治。警方指出，這名男子曾多次被通報對母親施暴，惜最終未阻止悲劇發生。

神奈川縣警高津署表示，案發於當地3日晚上約9時30分，發生在49歲疑犯朴舘隆（Hounokidate Takashi）位於川崎市高津區溝口的自家公寓內。

據悉，當時其75歲母親朴舘惠子抱怨「電視打不開」，朴舘隆發現母親將連接線插錯位置，雙方因此爆發爭執。過程中，朴舘隆不僅將母親推倒在地下，更隨手抓起膠袋纏頸勒緊。隨後朴舘隆意識到出事，當晚11時左右撥打119自首，聲稱「母子發生糾紛」。救護人員趕抵現場將朴舘惠子送醫，未幾被宣告死亡。

承認施暴辯稱「無意殺人」

朴舘隆坦承施暴，但否認有殺人意圖。警方最初以殺人未遂罪名將其現行犯逮捕，在確認朴舘惠子死亡後，將罪名更改為殺人罪，並進一步調查詳細犯案經過。

警方透露，早在2022年4月及2025年4月，鄰居就曾因聽見死者家中傳出慘烈的爭吵聲而報警。警方當時判斷為虐老案，已通報市政府。朴舘惠子2025年受虐時，曾被安排進入臨時收容所，但她仍根據個人意願搬回老家與兒子同住，未料最終竟命喪於兒子手中。

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