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整形科淫醫趁麻醉性侵21女最細9歲 日本賤狼判囚25年

即時國際
更新時間：15:04 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-04 HKT

日本東京46歲整形外科診所所長竹澤章一被控對麻醉中的病人伸出狼爪，包括9歲女童等4名未成年人，並向診所女同事落藥性侵，東京地方法院法官痛斥其「惡意且卑鄙的犯罪」，裁定入獄25年。

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網傳東京整形科醫生竹澤章一社媒帳號。
網傳東京整形科醫生竹澤章一社媒帳號。

竹澤章一被指在於2013年8月至2022年5月期間，在「Tokyo Mid Clinic」整型外科診所犯案。日本《讀賣新聞》引述東京地方法院判決書指出，竹澤章一在診所或住處犯案，其中17名受害人是接受了麻醉正要動手術的病人，竹澤章趁她們無力反抗時上下其手，並用手機拍攝侵犯過程，包括用下體壓住一名12歲女孩、對15歲少女摸胸等猥褻行為。

餐飲落藥迷姦4同事

另外4名受害人是診所護士及行政人員，竹澤章一在她們的餐飲內加入安眠藥，趁對方熟睡時動手。其中一名受害人多次遭其性伺多次，法院認定竹澤章一總計犯下31項罪行。

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網傳東京整形科醫生竹澤章一社媒帳號。
網傳東京整形科醫生竹澤章一社媒帳號。

日本警方是在調查疑犯其他案件時，在沒收的電腦中發現超過20段性侵不同女性的影片，揭發其惡行。主審法官青木美佳表示，竹澤章一利用醫生的身分，做出如此卑劣的行為，為了滿足自己的性慾完全不顧受害人處境，在檢方求刑27年的情況下，判刑25年。

竹澤章一承認犯行，但認為法官量刑過高，目前已向東京高等法院提出上訴。

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