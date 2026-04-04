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特朗普左邊的是甚麼旗？ 一文看清美國不同政治旗幟

即時國際
更新時間：13:10 2026-04-04 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-04 HKT

美國總統特朗普周四（2日）就伊朗戰事發表全國講話，其右邊擺放了美國國旗，左邊的旗幟有點眼熟，卻很多人都不知此物為何？而且當中鷹頭的朝向，大有玄機同寓意。此外，原來美國還有副總統旗和州長旗，民主共和兩黨的旗幟也有來頭。

這面旗幟叫美國總統旗（Presidential Flag），它絕非普通裝飾，而是美國行政權力的視覺化身，是總統個人權力的標誌，只跟隨總統本人，其他人不可使用，且永不降半旗。

使用場景

總統旗只會在美國總統本人在場時懸掛，比如總統發表全國講話、出席白宮活動、乘坐專機/專車時，是總統身份與行政權力的象徵，不會單獨懸掛。

歷史演變

美國總統旗的正式確立並不是一蹴而就的，早期並沒統一標準，直至1945年總統杜魯門簽署行政令，確立了核心原型，並於1960年由總統艾森豪威爾確立最終版本，也就是大家現在看到的樣子。

 
設計細節與寓意

總統旗幟底色為深藍色，核心元素包含中心白頭鷹，其右爪為橄欖枝，象徵和平；左爪為箭，象徵戰爭。

鷹頭固定朝向橄欖枝，這是1945年確立的禮儀規範，寓意首選和平。

胸前盾牌的紅白豎條代表原13個殖民地，藍頂代表聯邦。

鷹頭頂的13顆星代表最初的13個州。鷹嘴叼著的卷軸上書有拉丁文「E Pluribus Unum」，意為「合眾為一」。

外圍有一圈50顆白色五角星，代表當前的50個州。

使用禮儀

這面旗的懸掛和使用有非常嚴格的規定，它是總統權威的「活符號」：
 
1. 象徵在場：總統旗的唯一功能是標示總統此刻在場。只要總統出現在公開場合，無論室內（如白宮講話）還是室外，他的身旁必須懸掛這面旗。

2. 不降半旗：這是一條鐵律。因為國旗是為「國家」哀悼，而總統旗代表「現任總統」，美國歷史上永遠有一位現任總統在任，所以總統旗絕對不會降半旗。

3. 懸掛位次

- 室內：通常位於總統的左手邊（觀眾視角的右側），且高度要高於美國國旗。

- 車隊/專機：這是總統座駕（The Beast）和空軍一號上的標準旗幟，用於標示這是總統座駕。

4. 與國旗的區別：

-美國國旗：代表國家與人民，任何人都可以懸掛。

-總統旗：代表總統權力，僅在總統執行公務時由官方使用。

美國其他政治旗幟 

副總統旗

-與總統旗（藍底白鷹）顏色相反，區分地位

州長旗

全美僅16州設有專屬州長旗，如加州、紐約州、德州等

1. 阿拉巴馬州州長旗

  • 特徵：與州旗相同的白底紅色聖安德魯十字，上方有州徽 ，盾牌分為四個部分，代表曾統治過阿拉巴馬地區的四個政權；底部的棉花是阿拉巴馬州最重要的經濟作物之一，也是該州的象徵。
阿拉巴馬州州長旗。 Wiki
阿拉巴馬州州長旗。 Wiki

2. 紐約州州長旗

  • 特徵：深藍色底，中央為加州州徽，以州旗為基礎在四角各添加一顆五角星，以代表州長作為紐約州軍事和海軍部隊總司令的職位。
紐約州州長旗。 Wiki
紐約州州長旗。 Wiki

3. 麻省州長旗

  • 特徵：燕尾形（三角形），白色底配上州徽，藍色盾牌上有一個手持弓箭的印第安人，是該地區的原住民。盾牌上方有一隻手臂揮舞着闊劍，象徵州格言的後半部分，包圍着盾的彩帶則寫上州格言：「我們用武力尋求和平，但只有在自由下的和平。」
麻省州長旗。 Wiki
麻省州長旗。 Wiki

4. 俄亥俄州州長旗

  • 特徵：中央為俄亥俄州徽，背景為17顆白星，中間13顆代表美國最初的13個殖民地，加上另外4顆，共17顆代表第17個加入聯邦的州。
俄亥俄州州長旗。 Wiki
俄亥俄州州長旗。 Wiki

兩大政黨旗

-民主黨旗（Democratic Party）
藍色底，中央為藍色驢頭，常配三顆或五顆星。

-共和黨旗（Republican Party）
藍色底，中央為紅色大象頭，象身常有三顆星（代表三權分立）。

民主黨、共和黨旗背後故事

美國民主、共和兩黨象徵為什麼分別為驢與大象，其實有一段故事。
 
兩黨象徵均出自美國著名漫畫家托馬斯·納斯特（Thomas Nast）的政治漫畫，最初都帶有諷刺意味，後來逐漸成為官方認可的黨徽，意外造就了美國政治的經典符號。

1870年代納斯特以驢諷刺民主黨盲目蠻幹、固執倔強。後來被民主黨寓意為：草根、親民、靈活、頑強、不服輸。

在納斯特漫畫中，用大象代表被輿論嚇得慌亂的共和黨選民。但共和黨人認為大象穩重強大、尊嚴莊重，符合共和黨自我定位，寓意強勢、穩健、保守、有力量、重秩序，因此沿用至今。

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